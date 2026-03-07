レアル・マドリードのスター選手キリアン・エムバペが、パリでスペイン人女優エステール・エスポシトと親密な様子を目撃され、熱愛説がさらに強まっている。

エクスポシトが光の都に滞在する主たる理由は、ルーヴル美術館主催の「グラン・ディネ」への招待である。300名以上の国際的VIPを招くこの限定ガラは、パリ・ファッションウィークのハイライトとして最も権威あるイベントの一つとされている。彼女は仕事上の義務と、マドリードのスーパースターとのプライベートな時間を両立させる機会を得たようだ。

証拠が積み上がる中、フランス代表選手もスペイン人女優も公式に関係を認めていない。公的な声明はないものの、度重なる目撃情報や写真の性質から、二人の間に何らかの繋がりがあることは示唆されている。特に欧州の主要都市で繰り返される密会が、単なる偶然以上の関係を強く暗示している。