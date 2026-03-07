Getty/ GOAL
レアル・マドリードのスター選手キリアン・エムバペが、パリでスペイン人女優エステール・エスポシトと親密な様子を目撃され、熱愛説がさらに強まっている。
マドリードのスター、パリでの密会？
レアル・マドリードのチームメイトがリーガ・エスパニョーラで勝ち点を争う中、ムバッペはスペインのスクリーンスター、エスターと共にパリの観光を楽しんでいる姿が目撃されたと報じられている。フランス代表選手は現在複雑な膝の捻挫から回復中だが、ピッチ外での行動が瞬く間にマドリードとファッションの都の両方で話題となっている。
SNSでは「AQABABE」アカウントから流出したとされる2人が親密に寄り添う映像が拡散され、大騒ぎとなった。画質は粗いが、この目撃情報は両者の関係性に関する憶測に大きな信憑性を加えた。
ロマンスの噂が沸点に達する
このアスリートと「エリート」スターの出会いは、一時のものとは見受けられない。報道によれば、2人は2月25日にもマドリードで一緒に目撃されている。その夜、2人はプルマンホテルの屋上バーで飲み物を共にしていたという。 その後もパリで目撃情報が続いており、エッフェル塔の絶景を望むレストランで過ごす二人の姿がさらに複数の写真に収められている。ソーシャルメディアで膨大なフォロワーを持つエクスポジートは、自身のインスタグラムにその夜の様子をちらりと公開したものの、240万人のフォロワーから同伴者の顔が隠れるよう、慎重に画像をトリミングしていた。
パリ・ファッションウィークの打ち合わせ
エクスポシトが光の都に滞在する主たる理由は、ルーヴル美術館主催の「グラン・ディネ」への招待である。300名以上の国際的VIPを招くこの限定ガラは、パリ・ファッションウィークのハイライトとして最も権威あるイベントの一つとされている。彼女は仕事上の義務と、マドリードのスーパースターとのプライベートな時間を両立させる機会を得たようだ。
証拠が積み上がる中、フランス代表選手もスペイン人女優も公式に関係を認めていない。公的な声明はないものの、度重なる目撃情報や写真の性質から、二人の間に何らかの繋がりがあることは示唆されている。特に欧州の主要都市で繰り返される密会が、単なる偶然以上の関係を強く暗示している。
重要な試合を控えたフィットネス競争
私生活が注目を浴びる中でも、ムバッペの焦点は負傷からの回復と最高のコンディションを取り戻すことに置かれている。マドリードがシーズンの重要な局面を迎える中、このワールドカップ優勝者は3月17日に開催されるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦、マンチェスター・シティ戦での復帰を目指していると報じられている。
