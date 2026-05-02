すでに多大なプレッシャーにさらされているアルベロアにとって、今回の騒動は極めて厳しいタイミングでの出来事だ。1月にシャビ・アロンソの後任として監督に就任して以来、23試合で14勝を挙げたものの、バイエルン・ミュンヘンに敗れてチャンピオンズリーグで敗退したことで立場は危うくなっている。フロレンティーノ・ペレス会長はすでに後任を探し始めていると報じられている。

有力視されるのは、現在ベンフィカを率いるモウリーニョの復帰だ。本人も憶測について言及している。混乱するロッカールームと後退するタイトル争いを踏まえると、ベルナベウで監督交代は避けられない。