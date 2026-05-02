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レアル・マドリードのスター選手は、アルヴァロ・アルベロアに「不愉快な面会」と「激しい口論」の後、二度と連絡するなと言った。
訓練場を巡る激しい対立
バルデベバスでセバロスとアルベロアが衝突したと『マルカ』が報じた。4月の怪我から復帰してもトップチームで起用されず、セバロスはついに我慢の限界を迎えた。
面会はセバロスが申し入れたが、すぐに口論に発展。その後、セバロスはチームメイトに「アルベロアと連絡を取らない」と宣言し、関係は修復不能と報じられている。
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試合日のメンバーから外された
先週金曜日、アウェイのベティス戦でセバロスはベンチ外。アルベロア監督のチームは1－1で引き分け、終盤の失点で優勝の可能性が遠のいた。この結果、バルセロナは連覇にまた一歩近づいた。
クラブ関係者は、セバロスがシーズン終了まで練習を続けるものの、試合登録から外れると明かした。リーグ戦残り5試合での出場機会はほぼなく、タイトルlessなシーズンとなる中、彼の今季は早くも終了した。
戦略的な対立か、本物の怒りか？
レアル・マドリード首脳の一部は、セバロスの暴言は計算だったと見る。出場機会の少なさを正当化し、今夏ベルナベウを去るため、アルベロアとの対立を意図的に引き起こしたとの見方もある。
契約は残り1年で、古巣レアル・ベティスへの復帰が噂される。昨夏マルセイユ移籍を断り、現体制下では出番が見込めないため、セビリア復帰が最も可能性が高いとみられる。
- AFP
モウリーニョは控えているのか？
すでに多大なプレッシャーにさらされているアルベロアにとって、今回の騒動は極めて厳しいタイミングでの出来事だ。1月にシャビ・アロンソの後任として監督に就任して以来、23試合で14勝を挙げたものの、バイエルン・ミュンヘンに敗れてチャンピオンズリーグで敗退したことで立場は危うくなっている。フロレンティーノ・ペレス会長はすでに後任を探し始めていると報じられている。
有力視されるのは、現在ベンフィカを率いるモウリーニョの復帰だ。本人も憶測について言及している。混乱するロッカールームと後退するタイトル争いを踏まえると、ベルナベウで監督交代は避けられない。