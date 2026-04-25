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Yosua Arya

翻訳者：

レアル・マドリードのスター選手に大きな打撃――報道によると、ワールドカップ出場は絶望的とのこと

レアル・マドリー
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エデル・ミリトン
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ブラジル

レアル・マドリードとブラジル代表にとって、DFエデル・ミリタオの2026年W杯出場断念は壊滅的な打撃だ。アラベス戦で負ったハムストリング再発により手術が必要となり、今シーズンは絶望、今夏の代表戦も欠場する。

  • ブラジルとレアル・マドリードにとって衝撃的なニュース

    ジャーナリストのミゲル・アンヘル・ディアス氏によると、ミリタオの状況は想定より深刻だ。アラベス戦（2-1で勝利）で左脚を再負傷し、検査の結果、最悪のシナリオが確認された。

    過去の傷跡が再断裂したため、手術が不可欠となり、今夏の代表戦出場は絶望的だ。

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  • ディアスがW杯欠場を確認

    COPEの記者は自身のSNSでこのニュースを伝えた。クラブの初期報告は慎重だったが、ディアスは選手の状態がそれよりずっと深刻だと明かした。

    ディアスは「エデル・ミリタオは左脚ハムストリング再負傷で手術が必要。昨年12月のセルタ・ビーゴ戦でできた瘢痕組織が再発し、ワールドカップ出場は絶望的」と伝えた。

  • 身体的な不調に彩られたシーズン

    ミリティャオにとって、今シーズンは苛立ちと怪我の連続だった。4か月離脱し、ようやく復帰したばかり。チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のバイエルン・ミュンヘン戦でも先発した。 再発防止のため出場時間を厳しく管理していたが、復帰5試合目でまたも深刻な負傷。クラブは2026-27シーズン開幕への完全回復を期待している。

  • eder-Militao(C)GettyImages

    手術から2026-27シーズンへの長い道のり

    ミリタオは近日中に手術を受け、その後長期リハビリに入る。6月のワールドカップでチームメイトが戦う間、彼は欠場し、来季プレシーズンまで復帰できない見込みだ。ブラジル代表のアンチェロッティ監督は、守備陣再構築を余儀なくされる。

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