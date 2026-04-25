レアル・マドリードのスター選手に大きな打撃――報道によると、ワールドカップ出場は絶望的とのこと

ジャーナリストのミゲル・アンヘル・ディアス氏によると、ミリタオの状況は想定より深刻だ。アラベス戦（2-1で勝利）で左脚を再負傷し、検査の結果、最悪のシナリオが確認された。

過去の傷跡が再断裂したため、手術が不可欠となり、今夏の代表戦出場は絶望的だ。