AFP
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レアル・マドリードのスター選手に大きな打撃――報道によると、ワールドカップ出場は絶望的とのこと
ブラジルとレアル・マドリードにとって衝撃的なニュース
ジャーナリストのミゲル・アンヘル・ディアス氏によると、ミリタオの状況は想定より深刻だ。アラベス戦（2-1で勝利）で左脚を再負傷し、検査の結果、最悪のシナリオが確認された。
過去の傷跡が再断裂したため、手術が不可欠となり、今夏の代表戦出場は絶望的だ。
ディアスがW杯欠場を確認
COPEの記者は自身のSNSでこのニュースを伝えた。クラブの初期報告は慎重だったが、ディアスは選手の状態がそれよりずっと深刻だと明かした。
ディアスは「エデル・ミリタオは左脚ハムストリング再負傷で手術が必要。昨年12月のセルタ・ビーゴ戦でできた瘢痕組織が再発し、ワールドカップ出場は絶望的」と伝えた。
身体的な不調に彩られたシーズン
ミリティャオにとって、今シーズンは苛立ちと怪我の連続だった。4か月離脱し、ようやく復帰したばかり。チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のバイエルン・ミュンヘン戦でも先発した。 再発防止のため出場時間を厳しく管理していたが、復帰5試合目でまたも深刻な負傷。クラブは2026-27シーズン開幕への完全回復を期待している。
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手術から2026-27シーズンへの長い道のり
ミリタオは近日中に手術を受け、その後長期リハビリに入る。6月のワールドカップでチームメイトが戦う間、彼は欠場し、来季プレシーズンまで復帰できない見込みだ。ブラジル代表のアンチェロッティ監督は、守備陣再構築を余儀なくされる。