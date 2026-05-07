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レアル・マドリードのスター選手が重傷と診断され、1年間戦列を離脱する危機に直面している。
フランス人DFに衝撃的な診断結果
レアル・マドリードは、メンディの負傷が当初の予想より遥かに深刻だと知り衝撃を受けている。30歳のメンディは、日曜日のエスパニョール戦（2-0で勝利）開始から10分でピッチを退き、フラン・ガルシアと交代した。当初は数か月で回復する見込みだった。
その後の検査で、腱が骨から完全に剥離していることが判明。手術とリハビリで約1年を要し、2027-28シーズン開幕までの戦線離脱が避けられない。
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メンディの引退説が浮上
重傷と難しい回復過程を考えれば、メンディが以前のベストコンディションを取り戻す保証はない。24ヶ月間にわたる怪我の連鎖は精神的な負担も大きく、コープ氏は早期引退の可能性にも言及している。
この報道は、アルバロ・アルベロア監督率いるレアル・マドリードにとって大きな痛手だ。メンディは重要な試合で価値を示し、特にチャンピオンズリーグではバイエルン・ミュンヘンなどの強豪相手に高いパフォーマンスを発揮してきた。しかし、彼がピッチに立つ機会は減っており、クラブは左サイドバック不在の未来を模索し始めた。
ベルナベウの契約不透明感
メンディは2028年6月までレアル・マドリードと契約している。今回の負傷で1年間離脱すると、復帰時に契約は残り1シーズンとなる。これはクラブのディフェンス陣の長期計画に支障をきたす。
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恐ろしい負傷記録が続く
メンディは今シーズンわずか448分、9試合の出場にとどまり、5度の負傷離脱でリズムを掴めなかった。
昨季はコンディションに不安があっても31試合に出場し、今季の出場時間の4倍以上をプレーしていた。