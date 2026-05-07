レアル・マドリードは、メンディの負傷が当初の予想より遥かに深刻だと知り衝撃を受けている。30歳のメンディは、日曜日のエスパニョール戦（2-0で勝利）開始から10分でピッチを退き、フラン・ガルシアと交代した。当初は数か月で回復する見込みだった。

その後の検査で、腱が骨から完全に剥離していることが判明。手術とリハビリで約1年を要し、2027-28シーズン開幕までの戦線離脱が避けられない。