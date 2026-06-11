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レアル・マドリードのスターをベンチに置くべきだという声もあるが、カイル・ウォーカーはジュード・ベリンガムを先発させるのがイングランドのワールドカップ展望にとって重要だと説明している。
トゥヘル監督は大きな選手起用のジレンマに直面している
イングランド代表はオーランドでのコスタリカ戦を3-0で制し、ワールドカップに向けた公開練習試合を締めくくった。10番を背負ったベリンガムは鋭い動きで後半のPKを演出。しかし、トゥヘル監督の下、モーガン・ロジャースやマーカス・ラッシュフォードがポジションを争い、競争は依然として激しい。
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ウォーカー、ベリンガムのトップレベルでの活躍を称賛
『ザ・サン』紙のコラムで、代表96試合出場後に引退した元マンチェスター・シティDFは、戦術論を分析した。ウォーカーはこう記す。「トーマス・トゥヘル監督は主要ポジションで大きなジレンマを抱えている。10番はジュード・ベリンガムかモーガン・ロジャースか。左サイドはアンソニー・ゴードンかマーカス・ラッシュフォードか。
現時点ではジュードがややリードしているが、モーガンを貶めるものではない。私がシティでプレーしていた頃、彼はブラックプールへレンタルされるなどしながら着実に力を付けた。今、ワールドカップのスタメンをジュードと争うこと自体が彼の成長を証明している。
シティではベルナルド・シルバやケヴィン・デ・ブライネが定位置を確保しており、後にコール・パーマーも移籍したため、モーガンは出場機会を求めて移籍した。 それでもトレーニングで示したポテンシャルから、今の活躍は当然だ。フィジカルが強く、ミドルズブラで調子を上げ、アストン・ヴィラで定位置を確保。欧州制覇を果たし、飛躍を遂げた。
「モーガンにとってこれはまだ始まりだ。だがジュードの特筆すべき点は、ディフェンダーを不安にさせるピッチ上の存在感だ。そのジュードと同じレベルにモーガンがいることは、彼への大きな賛辞になる」
クロアチア戦にはチームの団結が不可欠だ
イングランドはグループLでガーナ、パナマ、そして2018年準決勝で敗れたクロアチアと対戦する。ウォーカーは油断を戒め、「初戦のクロアチアを侮らない」と語った。
2018年のワールドカップ準決勝で負けた記憶は鮮明だ。2021年のユーロで破った時より戦力は上がっている。ベテランは一部引退したが、若手が台頭している。2022年にはワールドカップの準々決勝でブラジルを破り、大番狂わせを起こす力を示した。
初戦を前に選手たちが多少の不安を抱くのは当然だ。調整を終え、大一番が目前に迫れば、誰しもそうなる。今は早く試合開始の笛が鳴り、試合を始めたいと願うだけだ。
「私が代表でプレーしていた頃、互いに信頼し、団結力が何よりも大切だった。今のチームもその精神を育んでおり、大会の最後に一緒に祝杯を挙げられることを願っている」
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グループリーグ初戦を控えた最終調整
トゥヘル監督率いるチームはマイアミFCとの非公開練習試合で最終調整を行い、戦術を微調整するとともに控え選手に出場機会を与える。コーチ陣は初戦への緊張感を保ちつつ、厳しい戦いに備えて先発メンバーを確定させる。
イングランド代表は6月17日、ダラス・スタジアムでクロアチアとワールドカップ初戦を戦い、新戦術が即座に試される。