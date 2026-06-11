『ザ・サン』紙のコラムで、代表96試合出場後に引退した元マンチェスター・シティDFは、戦術論を分析した。ウォーカーはこう記す。「トーマス・トゥヘル監督は主要ポジションで大きなジレンマを抱えている。10番はジュード・ベリンガムかモーガン・ロジャースか。左サイドはアンソニー・ゴードンかマーカス・ラッシュフォードか。

現時点ではジュードがややリードしているが、モーガンを貶めるものではない。私がシティでプレーしていた頃、彼はブラックプールへレンタルされるなどしながら着実に力を付けた。今、ワールドカップのスタメンをジュードと争うこと自体が彼の成長を証明している。

シティではベルナルド・シルバやケヴィン・デ・ブライネが定位置を確保しており、後にコール・パーマーも移籍したため、モーガンは出場機会を求めて移籍した。 それでもトレーニングで示したポテンシャルから、今の活躍は当然だ。フィジカルが強く、ミドルズブラで調子を上げ、アストン・ヴィラで定位置を確保。欧州制覇を果たし、飛躍を遂げた。

「モーガンにとってこれはまだ始まりだ。だがジュードの特筆すべき点は、ディフェンダーを不安にさせるピッチ上の存在感だ。そのジュードと同じレベルにモーガンがいることは、彼への大きな賛辞になる」