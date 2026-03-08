レアル・マドリードのスカウトがニューカッスルのスター選手を監視。マンチェスター・シティ視察の「二重任務」の一環として

ハウ監督は引き続きこのミッドフィルダーを支持しており、選手自身も10ヶ月に及ぶ賭博禁止処分期間中のクラブの支援に感謝している。以前移籍説を否定した際、監督はこう述べた。「我々がサンドロを手放す意図は全くない。彼はここで非常に満足しており、ニューカッスルでプレーすることを愛し、この街も愛している。サンドロは全く問題ない」 昨日彼と話し合った。彼の意識は今この瞬間と我々にある。サンドロ本人に問題は一切ない。彼は満足し、献身的だ」

3-1の敗戦から立ち直りつつあるニューカッスルは、素早く再編成し、プレミアリーグ戦線と自らが歩むチャンピオンズリーグへの集中を戻さねばならない。国内での挫折に浸っている時間などほとんどない。スペインの強豪バルセロナとの待望の決勝トーナメント1回戦を控えているのだ。一方、マドリードは今や完全に、マンチェスター・シティとの欧州カップ戦の大一番に軸足を移すことになる。