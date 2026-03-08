Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリードのスカウトがニューカッスルのスター選手を監視。マンチェスター・シティ視察の「二重任務」の一環として
レアル・マドリードの夏の1億ポンドの獲得目標
25歳の選手は、エディ・ハウ率いるチームがシティに1-3で敗れた試合で中心的な存在だった。 ペップ・グアルディオラ監督率いるチームはマドリードの関係者から注目されていたが、ザ・サン紙の報道によれば、トナリのプレーにも特に注目が集まっていた。ニューカッスルは激しい入札合戦に備えているとされ、元ACミランのスター選手の評価額は1億ポンドに達すると予想されている。
- Getty Images Sport
イタリアの巨匠を巡る移籍争い
マドリードだけがこのミッドフィルダーを追う欧州の強豪ではない。アーセナルも強く関心を示しており、彼の代理人であるベッペ・リソが最近のブライトン戦での勝利時にスタンドで目撃されている。北ロンドンのクラブはトナリをミケル・アルテタ監督の中盤の要として長期的な解決策と見なしているが、彼をニューカッスルから引き抜くには、ミッドフィルダーとしては英国記録レベルの投資が必要となるだろう。
さらにオールド・トラッフォードからも関心が寄せられており、マンチェスター・ユナイテッドがカゼミーロの後継候補としてトナリをリストに載せていると報じられている。複数のクラブが獲得に動く中、ニューカッスルは主力選手を保持するという困難な課題に直面している。特に現在プレミアリーグで欧州カップ戦出場圏から大きく離されている厳しい国内リーグ戦を戦い続ける中で、その課題はより深刻だ。
ニューカッスルに主力選手の残留を求める圧力が高まる
騒ぎが大きくなっているにもかかわらず、セント・ジェームズ・パークの経営陣は断固たる姿勢を崩していません。上層部は、クラブが選手を売り払うという見方を一蹴し、移籍金さえ設定されているという説も否定しています。クラブは、2025年夏の移籍期間最終日に、スウェーデン人ストライカーのアレクサンダー・イサクがリヴァプールへ移籍し、マグパイズの攻撃陣が手薄になったというアレクサンダー・イサクの事件が繰り返されるのを必死で避けようとしています。
トナリ自身も、タイズサイド残留について質問を受けた際、長期的な将来について率直に語った。彼は「これは難しい質問ですね。サッカーでは、1年ごとに考えなければならないからです。昨夏は、アレックス（イサク）にとっても、私たちにとっても厳しいものになりました。しかし、それがサッカーというものです。人生において、別のチームへの移籍という選択肢があるならば、あらゆることを考えなければなりません。 『10年もここにいたい』とは言いたくない。ただ今はここで幸せだ。他のチームについては何も考えていない」
- (C)Getty Images
ニューカッスル、欧州に目を向ける
ハウ監督は引き続きこのミッドフィルダーを支持しており、選手自身も10ヶ月に及ぶ賭博禁止処分期間中のクラブの支援に感謝している。以前移籍説を否定した際、監督はこう述べた。「我々がサンドロを手放す意図は全くない。彼はここで非常に満足しており、ニューカッスルでプレーすることを愛し、この街も愛している。サンドロは全く問題ない」 昨日彼と話し合った。彼の意識は今この瞬間と我々にある。サンドロ本人に問題は一切ない。彼は満足し、献身的だ」
3-1の敗戦から立ち直りつつあるニューカッスルは、素早く再編成し、プレミアリーグ戦線と自らが歩むチャンピオンズリーグへの集中を戻さねばならない。国内での挫折に浸っている時間などほとんどない。スペインの強豪バルセロナとの待望の決勝トーナメント1回戦を控えているのだ。一方、マドリードは今や完全に、マンチェスター・シティとの欧州カップ戦の大一番に軸足を移すことになる。
広告