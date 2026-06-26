激闘の当事者たちはそれぞれキャリアを進めている。しかし、モウリーニョが2度目のレアル・マドリード指揮のためサンティアゴ・ベルナベウに帰還した際、あの日の感情は再び湧き上がった。

本人も『Beast Mode On』ポッドキャストでアデバヨ・アキンフェンワに「もう一度やりたい試合は？」と問われ、「ローマ対セビージャのヨーロッパリーグ決勝。アンソニー・テイラーがいなければね！」と語っている。

チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムを率いた経験を持つモウリーニョは、最も難しいアウェーとしてリヴァプールのアンフィールドを挙げた。

彼はレアル・マドリードのロッカールームを最高だと考え、ジュード・ベリンガム、キリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオールらと再び働く予定だ。先日、レアルと3年契約を結んだばかりである。