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レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ新監督が、審判アンソニー・テイラー氏への不満を吐露。再試合を望むあの1試合について本音を明かした。
モウリーニョ、UEFAタイトル3冠を達成した初の監督
ローマを率いたモウリーニョは、2年連続でチームを欧州大会決勝へ導いた。2022年のカンファレンスリーグ決勝ではフェイエノールトを破り、優勝した。
これによりモウリーニョは、チャンピオンズリーグ、UEFAカップ／ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグのUEFA3冠を達成した初の監督となった。また、ローマに11年ぶりとなる主要タイトルをもたらした。一方で、欧州決勝でセビージャにPK戦の末に敗れ、苦い経験も味わった。試合後、モウリーニョはプレミアリーグ所属の審判団の判定に異議を唱えた。
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モウリーニョが最も再戦を望んでいる試合
激闘の当事者たちはそれぞれキャリアを進めている。しかし、モウリーニョが2度目のレアル・マドリード指揮のためサンティアゴ・ベルナベウに帰還した際、あの日の感情は再び湧き上がった。
本人も『Beast Mode On』ポッドキャストでアデバヨ・アキンフェンワに「もう一度やりたい試合は？」と問われ、「ローマ対セビージャのヨーロッパリーグ決勝。アンソニー・テイラーがいなければね！」と語っている。
チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムを率いた経験を持つモウリーニョは、最も難しいアウェーとしてリヴァプールのアンフィールドを挙げた。
彼はレアル・マドリードのロッカールームを最高だと考え、ジュード・ベリンガム、キリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオールらと再び働く予定だ。先日、レアルと3年契約を結んだばかりである。
モウリーニョが監督としての最大の功績を挙げる
ポルトガル、イングランド、イタリア、スペインで主要タイトルを獲得したモウリーニョは、レアル・マドリードを再び優勝へ導きたいと考えている。彼は2010～2013年の初在任中にリーガとコパ・デル・レイを制した。
これらの勝利は特別な思い出だが、26年の監督キャリアで最も誇りに思う成果を聞かれると、彼はこう語った。「いくつかあるよ！ローマでカンファレンスリーグを制した時、街は熱狂した。
チャンピオンズリーグ優勝チームでも成し得ないことを、ローマという街に届けた。ローマは、人々がクラブを深く愛し、並外れた情熱を持つ巨大クラブだ。
もちろん、その年は大会初年度で、当時ヨーロッパ全体がカンファレンスリーグを今ほど評価していなかった。それでもローマ市内に帰還し、コロッセオや Circus Maximus 周辺でパレードを行ったとき、人々に何を届けたのかを痛感した。
ホセ・モウリーニョ出演の「Beast Mode On」ポッドキャスト、ぜひご覧ください。
「Beast Mode On」ポッドキャストの全エピソードは、公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。
Spotifyでも全エピソードを配信中。
ジョゼ・モウリーニョはコカ・コーラとの提携で同ポッドキャストに出演。コカ・コーラの「Jose vs Mourinho」プロジェクトでは、AIで再現されたモウリーニョ2人がワールドカップ決勝トーナメント期間中、毎日大会の話題を議論しています。