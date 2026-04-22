レアル・マドリードのジュード・ベリンガムが、クリケットの「ザ・ハンドレッド」フランチャイズ「バーミンガム・フェニックス」の株式を取得した。

今回の投資で、ベリンガムは馴染みの顔と再び一緒になった。ウォリックシャー・カウンティ・クリケット・クラブが50.4％を保有し、残る48.4％はバーミンガム・シティのオーナー、ナイトヘッド・キャピタル・マネジメントが持つ。これにより、彼は同クラブの親会社に出資するNFLレジェンド、トム・ブレイディと同じ取締役会に入る。

レアル・マドリードのスターは育ったクラブへの愛情をこう語った。「バーミンガム・シティは私にとって最高のチームだった。そこでサッカーも人生も学んだ。この街の人々は互いを大切にする」