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レアル・マドリードのジュード・ベリンガムが、クリケットの「ザ・ハンドレッド」フランチャイズ「バーミンガム・フェニックス」の株式を取得した。
故郷のバーミンガムへ戻る
イングランド代表でバーミンガム・シティ時代に背番号22が永久欠番となったこの選手は、ボルシア・ドルトムント、そしてレアル・マドリードへ移籍する前に、地元エッジバストンのクリケットチーム「ウォーリックシャー・カウンティ・クリケット・クラブ」の株式1.2％を取得した。ミッドフィールダーとして活躍する彼は、世界的な知名度を生かし、ウェスト・ミッドランズ全体のスポーツ参加を促進する地域貢献プロジェクトに注力する。 ベリンガムは故郷のチームに投資した理由を「この街に恩返しをしたかった。この方法は最適だと感じたので、迷わず即決した。参加できてとても嬉しい」と語った。
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豪華なオーナーグループ
今回の投資で、ベリンガムは馴染みの顔と再び一緒になった。ウォリックシャー・カウンティ・クリケット・クラブが50.4％を保有し、残る48.4％はバーミンガム・シティのオーナー、ナイトヘッド・キャピタル・マネジメントが持つ。これにより、彼は同クラブの親会社に出資するNFLレジェンド、トム・ブレイディと同じ取締役会に入る。
レアル・マドリードのスターは育ったクラブへの愛情をこう語った。「バーミンガム・シティは私にとって最高のチームだった。そこでサッカーも人生も学んだ。この街の人々は互いを大切にする」
ベリンガムのクリケットへの情熱
世界屈指のサッカー選手であるベリンガムは、クリケットが常に人生の大切な一部だったと語る。故郷ストアーブリッジで育った彼は、兄ジョーブとさまざまなスポーツに熱中した。「僕たちは競争心の強い兄弟。モノポリーでもサッカーでも、大抵は喧嘩と涙で終わった」と振り返る。
また、彼はクリケットの礼儀作法にも言及した。「サッカー以外ではクリケット観戦が一番好きだ。特にテストマッチは一日中見ていられる。トスやキャプテンたちがブレザーとキャップで登場する場面には、独特の気品がある」
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「ザ・ハンドレッド」の民間投資時代
1チーム100球制のクリケット・トーナメントが財務再編を進める中、ベリンガムが参入した。リーグは2026年までに5億2000万ポンド超の民間投資を受け、複数チームがインド・プレミアリーグ（IPL）のオーナーと提携するためブランド刷新を進めている。マンチェスター・スーパー・ジャイアンツやMIロンドンもこの世界展開の一環で参入している。
ベリングハムは「世界舞台でバーミンガムを代表できることは大きな名誉だ。故郷の人々が誇りに思えるよう、正しくプレーし続けたい」と語った。