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レアル・マドリードのキャプテンであるダニ・カルバハルが3月の代表戦招集から外された後、スペイン代表監督から代表復帰への道筋について説明を受けた
デ・ラ・フエンテはベテランのスター選手たちにもっと貢献を求めている
3月のスペイン代表戦からカルバハルが外されたことは、マドリードに衝撃を与えた。伝説的な存在であるにもかかわらず、代表監督は新たな布陣を選択し、北米遠征前に右サイドバックが最高のコンディションに到達する必要があることを理由に挙げた。
この決定は、欧州王者であるレアル・マドリードの優先順位の変化を反映している。同クラブは、ユーロ2024優勝メンバーへの忠誠心と、試合勘を磨く必要性のバランスを取ろうとしているのだ。カルバハルはアルバロ・モラタと共に、夏のビッグイベントを控えた最終調整期間において、代表から外れる形となった。
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代表チームへの復帰への道
デ・ラ・フエンテ監督は、この2人がポジションを取り戻すために何をすべきかについて率直に語り、過去の栄光が現在のチームでの出場を保証するものではないと強調した。彼は、彼らが過去のシーズンで見せたような安定感を再び発揮できれば、復帰の道は決して閉ざされていないと述べた。
「カルバハルについては…彼らがホームで何をすべきかは誰もが知っている。我々は彼がさらに良くなり、チームに復帰できることを願っている。彼は非常に重要な選手だ」とデ・ラ・フエンテ監督は『ディアリオ・AS』紙に語った。「彼らは今のまま努力を続ける必要がある。ダニ・カルバハルもアルバロ・モラタも努力を続けなければならない。それが彼らのサッカーに対する理解であり、ピッチ上でそれを証明できるはずだ」
監督はさらに、代表復帰に必要な水準について言及し、次のように付け加えた。「ダニがユーロで見せたような調子を取り戻してくれることを願っている……彼らは試合に出場し、本来のレベルに戻らなければならない。そうすれば、彼らは我々と共に戦えるだろう。」
ゴールキーパーのサプライズ起用
ベテランのスター選手たちは招集を逃した一方で、バルセロナのジョアン・ガルシアが予想外の招集を受け、ゴールキーパー陣は4人に拡大した。デ・ラ・フエンテ監督は、これがウナイ・シモンやダビド・ラヤといった定位置を確保している選手たちの不安を招くという指摘を一蹴し、ガルシアの招集は長期的な大会サイクルを見据えた戦術的な判断であると強調した。
「ルールは破られるためにあるものだ」と彼は付け加えた。「彼は素晴らしいゴールキーパーだ。今になって気づいたわけではない。5年間U-21代表としてプレーしてきた。彼はチームに前向きな雰囲気をもたらし、強い仕事倫理、チームワーク、そして仲間を鼓舞する能力を持っている…今日、我々は彼が合流するのにふさわしい時期だと感じた。何より嬉しいのは、選べる選手がこれほど多いということだ。
「理解できない。選手選びに苦労しているのは素晴らしいニュースだ。議論の余地はない。皆さんがそう言っているだけだ。プレッシャーはゼロだし、我々は必要な選手を招集している。 我々は常にプロフェッショナルであり、誠実であり続ける。世間では『デ・ラ・フエンテ監督にとって、ジョアン・ガルシアを招集しなければならないなんて、なんて厄介な問題だ』と言われているが……一部の人々が言っているように、私がジョアン・ガルシアの負傷を喜んだとでも思っているのか？ 3、4人の選手を招集したからといって、私が特別に勇気があるわけじゃない。招集したのは、それが最も適切な判断だったからだ。」
- AFP
フィナーリッシマの悔しさとワールドカップに向けた準備
スペイン代表は、現在中止となった「フィナリッシマ」でアルゼンチン代表と対戦し、実力を試すことを期待していた。デ・ラ・フエンテ監督はこの試合を、今夏の大会に向けた極めて重要な準備と位置づけていた。ニコ・ウィリアムズといった主力選手が現在離脱中であり、ファビアン・ルイスやミケル・メリノのコンディションにも不安が残る中、3月に行われるこれらの最後の親善試合は、欧州王者にとってさらに重要な意味を持つものとなっている。
世界王者との対戦機会を逃したことについて、デ・ラ・フエンテ監督は次のように語った。「フィナリッシマはタイトルを争う試合だったが、我々はそれ以上に、ワールドカップに向けた準備を重視していた。確かに、選手たちと共にその喜びを分かち合うために、試合に出場し、勝利したかったのは事実だ。11月以来チームとして集まっていないため、この期間（代表招集期間）は、コンディションを取り戻し、新戦力を確認する上で我々にとって非常に重要だった」
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