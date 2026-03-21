レアル・マドリードのキャプテンであるダニ・カルバハルが3月の代表戦招集から外された後、スペイン代表監督から代表復帰への道筋について説明を受けた

ベテランのスター選手たちは招集を逃した一方で、バルセロナのジョアン・ガルシアが予想外の招集を受け、ゴールキーパー陣は4人に拡大した。デ・ラ・フエンテ監督は、これがウナイ・シモンやダビド・ラヤといった定位置を確保している選手たちの不安を招くという指摘を一蹴し、ガルシアの招集は長期的な大会サイクルを見据えた戦術的な判断であると強調した。

「ルールは破られるためにあるものだ」と彼は付け加えた。「彼は素晴らしいゴールキーパーだ。今になって気づいたわけではない。5年間U-21代表としてプレーしてきた。彼はチームに前向きな雰囲気をもたらし、強い仕事倫理、チームワーク、そして仲間を鼓舞する能力を持っている…今日、我々は彼が合流するのにふさわしい時期だと感じた。何より嬉しいのは、選べる選手がこれほど多いということだ。

「理解できない。選手選びに苦労しているのは素晴らしいニュースだ。議論の余地はない。皆さんがそう言っているだけだ。プレッシャーはゼロだし、我々は必要な選手を招集している。 我々は常にプロフェッショナルであり、誠実であり続ける。世間では『デ・ラ・フエンテ監督にとって、ジョアン・ガルシアを招集しなければならないなんて、なんて厄介な問題だ』と言われているが……一部の人々が言っているように、私がジョアン・ガルシアの負傷を喜んだとでも思っているのか？ 3、4人の選手を招集したからといって、私が特別に勇気があるわけじゃない。招集したのは、それが最も適切な判断だったからだ。」