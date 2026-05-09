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「レアル・マドリードのエンブレムへの裏切りだ！」――激昂したアルバロ・アルベロアが“内通者”を批判し、チュアメニとバルベルデの乱闘を明かした。
練習場での衝突が、ロッカールームからの情報漏洩をめぐる怒りを招く
バルベルデとチュアメニが練習場で衝突し、バルベルデは切り傷を負った。クラブは懲戒処分を科した。アルベロアは会見で、処分が迅速だったと評価しつつ、ロッカールームの私的情報がメディアに漏れたことに怒りを示した。
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アルベロアは情報漏洩を非難したが、選手たちは擁護した。
レアル・マドリード監督は、今回の行為をクラブの価値観への重大な違反とみなしている。内部問題はロッカールームにとどめるべきだと主張した。アルベロアは、この件をマスコミに漏らした人物を強く非難した。
「言いたいことは二つある。まず、クラブが示した決断力、迅速さ、透明性に誇りを感じる」とマルカ紙は伝えている。「もう一つは、選手たちが過ちを認め、後悔し、許しを求めたことだ。私にとってはそれで十分だ。私は決して彼らを公の場で糾弾しない。彼らはそこまでやっていない。
「シーズンでの不振は私の責任だ。フラストレーションから過ちは起こる。今は試合に集中すべきだ。責めるなら私を責めてくれ」
情報漏洩については「繰り返すが、ロッカールームで起きたことが外部に漏れるのは裏切りであり、このユニフォームへの不忠だ」と語った。
高圧環境下での張力
アルベロアはこの出来事を文脈で捉え、高緊張な環境では火種が生まれると指摘した。トップサッカーではよくあると強調した。
選手時代を振り返り、アルベロアはこうも語った。「かつて、ゴルフクラブでチームメイトを殴った選手がいた。レアル・マドリードのロッカールームで起きたことは、そこで留めておくべきだ。それが最も辛い」。
「昔から似たことはあったが、今回の行為を正当化するつもりはない。単なる一事件であり、フェデが切り傷を負ったのは不運だった。起こったことの大半は不運だ。彼らは謝罪し、これからは試合に集中すべきだ。」
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クラシコへ焦点移し、スポーツ処分は見送り
罰金報道にもかかわらず、アルベロアは両選手を戦力外としないことを明言した。監督はロッカールームの団結を保ち、バルセロナとの「エル・クラシコ」でライバルの優勝を阻止する。