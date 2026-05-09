レアル・マドリード監督は、今回の行為をクラブの価値観への重大な違反とみなしている。内部問題はロッカールームにとどめるべきだと主張した。アルベロアは、この件をマスコミに漏らした人物を強く非難した。

「言いたいことは二つある。まず、クラブが示した決断力、迅速さ、透明性に誇りを感じる」とマルカ紙は伝えている。「もう一つは、選手たちが過ちを認め、後悔し、許しを求めたことだ。私にとってはそれで十分だ。私は決して彼らを公の場で糾弾しない。彼らはそこまでやっていない。

「シーズンでの不振は私の責任だ。フラストレーションから過ちは起こる。今は試合に集中すべきだ。責めるなら私を責めてくれ」

情報漏洩については「繰り返すが、ロッカールームで起きたことが外部に漏れるのは裏切りであり、このユニフォームへの不忠だ」と語った。