ミランダは、ヴィニシウスが現代のサッカーに完璧に合っていると指摘した。しかし、彼はネイマールやメッシのような目に見えない資質、特にファンとの絆が欠けていると語った。 「今のサッカーは最高だ。フィジカルが重視されるが、ヴィニシウスには技術も体力もある」とミランダは説明した。「それでもメッシやネイマールとは異なる。何かが足りない。カリスマ性かもしれないが、何なのかは分からない」