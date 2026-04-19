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レアル・マドリードのウイング、ヴィニシウス・ジュニアに対し、「ネイマール、リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドには程遠い」と容赦ない評価が下され、「何かが欠けている」と指摘された。
ミランダ、トップ3との差を浮き彫りに
このウインガーはレアル・マドリードの近年の成功に大きく貢献している。しかしミランダは、現在のマドリードの背番号7と、10年以上にわたりサッカー界を席巻したレジェンドたちとの間には、まだ大きな差があると考える。 マリオ・スアレスのYouTubeチャンネルで最近語ったインタビューでは、24歳のヴィニシウスが自身のアイドルたちと比べてどの位置にいるかについて、彼はこう明言した。「ヴィニシウスには大きな才能があるが、ネイマール、メッシ、クリスティアーノにはまだ及ばない。技術だけでは彼らの遺産に匹敵しない」と。
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マドリードのスターに欠けている要素
ミランダは、ヴィニシウスが現代のサッカーに完璧に合っていると指摘した。しかし、彼はネイマールやメッシのような目に見えない資質、特にファンとの絆が欠けていると語った。 「今のサッカーは最高だ。フィジカルが重視されるが、ヴィニシウスには技術も体力もある」とミランダは説明した。「それでもメッシやネイマールとは異なる。何かが足りない。カリスマ性かもしれないが、何なのかは分からない」
ピッチでの集中力低下への対処
ラ・リーガでヴィニシウスが受ける厳しい監視や、彼の振る舞い、敵対的な雰囲気についても話題になった。スペインで複数シーズン成功を収めたミランダは、自身の経験を踏まえ、ヨーロッパでプレーするブラジル人としてのプレッシャーをどう乗り越えたかを語った。「スペインでもヨーロッパでも、人種差別は感じたことがない。僕はただ、サッカーに集中していたからだ。 人々の言葉は、試合への集中を乱すだけの雑音に過ぎなかった」とミランダは語った。
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成功の鍵は集中力だ
ヴィニシウスは敵チームのファンや審判とのやり取りでたびたび物議を醸し、一部の批評家はそれが真のポテンシャルを阻害していると指摘する。ミランダは、外部からの雑音を心に許せば、重要な局面でパフォーマンスと集中力が落ちると警告した。 「試合前にファンに気を取られると、集中力が落ち、プレーが変わり、パフォーマンスが低下する」と語った。