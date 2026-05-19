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レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが、恋人ヴィルジニア・フォンセカとの破局を認め、声明を発表した。
ヴィニシウスが破局について語る
ヴィニシウスが、フォンセカとの破局後初めて心境を明かした。彼はインスタグラムに2人で手をつなぐ写真とともに投稿し、1年に及んだ交際の終了を認め、共に過ごした時間への感謝を述べた。
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ヴィニシウスがSNSに追悼メッセージを投稿
ヴィニシウスはインスタグラムでフォンセカとの日々を振り返り、感謝を伝えた。 「一緒に過ごした時間と学んだすべてに感謝！あなたの未来が幸せで成功に満ちたものでありますように。私のために費やしてくれた時間にも感謝しています。お体に気を付けてください」
フォンセカは以前、解散を発表していた。
フォンセカは5月15日に別離について言及した。フォロワーへの声明で、彼女は恋愛中でも自分らしく生きる大切さを語った。
彼女は次のように綴った。「私はこれからも、自分らしく生きることを許し続けます。恐れず、計算せず、自分らしさを失うことなく、真に生きるために。私たちが一緒にいた間、私は人生で取り組むすべてのことにそうしているように、彼との関係にも全身全霊を捧げました。私はいつも情熱的で、私たちの夢や自分の責任に常に全力を注いできたからです。 それでも私はひとりの女性でもある。どんな関係でも敬意は保ちつつ、自分への制約を設けず、女性としての側面を存分に味わいたかったの。」
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フットボールの業務に専念する
この問題が解決し、ヴィニシウスはピッチに集中できる。レアル・マドリードは5月23日にアスレティック・ビルバオとリーガ最終戦を戦い、彼は先発すると見込まれる。その後、2026年ワールドカップのブラジル代表準備に入る。ブラジルはモロッコ、ハイチ、スコットランドと同組だ。