レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが、恋人ヴィルジニア・フォンセカとの破局を認め、メッセージを発表した。

フォンセカは5月15日に別離について言及した。フォロワーへの声明で、彼女は世間の注目を集める恋愛関係でもありのままに生き、自分らしさを保つと語った。

彼女は次のように綴った。「私はこれからも、自分らしく生きることを許し続けます。恐れず、計算せず、自分らしさを失うことなく、真に生きるために。私たちが一緒にいた間、私は人生で取り組むすべてのことにそうしているように、彼との関係にも全身全霊を捧げました。私はいつも情熱的で、私たちの夢や自分の責任に常に全力を注いできたからです。 同時に、私はひとりの女性でもある。どんな関係でも敬意は保ちつつ、自分への制約を設けず、女性としての側面を存分に味わいたかったの。」



