AFP
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レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが、エスパニョールの選手を「バカ」と呼び、「2部へ落ちろ」と挑発したと報じられた。
ヴィニシウスとエル・ヒラリの激しい衝突
レアル・マドリードがエスパニョールをアウェイで下した一戦は、ヴィニシウスとDFエル・ヒラリの激突で荒れた。序盤からセットプレーで激しい体当たりが続く中、ヴィニシウスは相手のフィジカルプレーに苛立ちを募らせた。Movistar Plus+ Deportesのカメラは、試合を通じて両者の口論を捉えていた。
試合が進むにつれ対立は激化した。エル・ヒラリはビニシウスへのタックルで一度は退場となったが、VAR確認後、判定はイエローカードに軽減された。これに対しマドリードの選手たちは明らかに苛立ちを露わにした。
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ヴィニシウスはエスパニョールのディフェンダーを繰り返し挑発した
その場面でビニシウスはエスパニョールのDFに怒鳴りつけた。「馬鹿な真似をやめろ。ユニフォーム交換を頼むなら、喧嘩を売るのはやめろ。おまえとは交換しない」。さらに「馬鹿だ、おまえは」と繰り返した。
エル・ヒラリも「バカ」と返答。後半、ヴィニシウスはエスパニョールのカルロス・ロメロに「あいつはバカだ。テレビのカメラ向けに騒ぎを起こしたいだけだ」と語ったという。
降格を揶揄する発言が、敵対的な雰囲気をさらに煽った
RCDEスタジアムでは、ホームファンがヴィニシウスのバロンドール野望を皮肉り「ヴィニシウス、ビーチボール！」とチャント。
ビニシウスはエスパニョールの順位を揶揄し、エル・ヒラリに「2部に落ちるぞ」と返した。さらに「お前は最低だ」と言い放つと、相手選手は「お前は売女だ」と応じた。
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ヴィニシウスは決定的な活躍で批判に応えた
口論が続く中、ヴィニシウスはプレーで答えました。2得点を挙げ、アルベロア監督率いるレアル・マドリードに勝ち点3をもたらしました。この発言でヴィニシウスやエル・ヒラリがラ・リーガから処分を受けるかはまだ不明です。