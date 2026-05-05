レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが、エスパニョールの選手を「バカ」と呼び、「2部へ落ちろ」と挑発したと報じられた。

レアル・マドリードがエスパニョールをアウェイで下した一戦は、ヴィニシウスとDFエル・ヒラリの激突で荒れた。序盤からセットプレーで激しい体当たりが続く中、ヴィニシウスは相手のフィジカルプレーに苛立ちを募らせた。Movistar Plus+ Deportesのカメラは、試合を通じて両者の口論を捉えていた。

試合が進むにつれ対立は激化した。エル・ヒラリはビニシウスへのタックルで一度は退場となったが、VAR確認後、判定はイエローカードに軽減された。これに対しマドリードの選手たちは明らかに苛立ちを露わにした。