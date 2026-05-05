エスパニョール対レアル・マドリード（0-2）のアウェイ戦で、ヴィニシウス・ジュニオールは相手選手に怒り爆発。ブラジル人FWは相手を口汚くののしった。
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レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが我慢できず、相手選手を罵倒した。
レアル・マドリードがエスパニョールを下した一戦は、ヴィニシウスとDFエル・ヒラリのピッチ上での激突で台無しに。試合序盤から緊張が高まり、ブラジル人ウイングは特にプレー再開時の激しい身体接触に苛立ちを露わにしていた。 試合中、両者の口論は続いた。
試合が進むにつれ対立は激化した。エル・ヒラリはビニシウスへのタックルで一発退場となったが、VAR判定によりイエローカードに変更された。この判定にマドリードの選手たちは明らかに苛立ちを露わにした。
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口論の最中、ヴィニシウスは怒りを露わにし、エスパニョールのDFに言い放った。「そんな馬鹿げたことはやめろ。それなのに図々しくもユニフォーム交換を頼んでくるなんて…… お前は馬鹿だ、喧嘩を売ってるんだ。お前とはユニフォーム交換なんてしない」とストライカーは言い放った。対立が激化すると、彼は再び「馬鹿。お前は馬鹿だ」と叫んだ。
エル・ヒラリも「バカ」と応じた。後半、ヴィニシウスはエスパニョールのカルロス・ロメロに「あいつはバカだ。テレビの前でバカな姿を見せたいんだ」と語った。
RCDEスタジアムでは、ホームサポーターが「ヴィニシウス、ビーチボール！」とチャントを歌い、雰囲気が高まった。これは、このブラジル人選手がバロンドールを目指すことを皮肉ったものだ。
これに対しビニシウスは、エスパニョールの順位を皮肉り「お前らはセグンダ（2部）に落ちるぞ」と返した。 その後も口論は続き、ヴィニシウスが「お前は最悪だ」と発言。対するエスパニョール選手は「お前は売女だ」と返したとされる。
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口論にもかかわらず、ヴィニシウスはプレーで結果を残し、2得点を挙げてアルバロ・アルベロア監督率いるチームに勝ち点3をもたらした。ヴィニシウスとエル・ヒラリがラ・リーガから処分を受けるかどうかは現時点では不明だ。