レアル・マドリードがエスパニョールを下した一戦は、ヴィニシウスとDFエル・ヒラリのピッチ上での激突で台無しに。試合序盤から緊張が高まり、ブラジル人ウイングは特にプレー再開時の激しい身体接触に苛立ちを露わにしていた。 試合中、両者の口論は続いた。

試合が進むにつれ対立は激化した。エル・ヒラリはビニシウスへのタックルで一発退場となったが、VAR判定によりイエローカードに変更された。この判定にマドリードの選手たちは明らかに苛立ちを露わにした。