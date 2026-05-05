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レアル・マドリードのアントニオ・リュディガーを巡り再び騒動――チームに謝罪
オンダ・セロのジャーナリスト、ミゲル・ラティゴ・セラーノ氏は、ドイツ代表DFがアルバロ・カレラスを激しく非難し平手打ちしたと報じた。しかしSPOXが選手関係者に確認したところ、身体的な衝突はなかったという。 さらに、この出来事は4月ではなく2月に発生し、すでに解決済みであると本人がInstagramストーリーで説明した。
米メディア『The Athletic』も、リュディガーが名前の明かされていないチームメイトと激しい口論になったと報じ、発端は33歳のリュディガーにあったと伝えた。このセンターバックは後に謝罪し、チーム全員とその家族を食事に招待したという。
しかし、これが今シーズン初の騒動ではない。CLバイエルン戦後、スタニシッチはピッチでの彼の行動を強く批判した。 さらに数週間前、ヘタフェのディエゴ・リコも「限界を超えた」と表現する残忍で危険なタックルを批判し、「彼は俺の顔を殴りたがっていた」と語った。
これらの騒動は、2026年W杯を控え、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督がリュディガーを厳しく見守る時期と重なっている。
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ナゲルスマン監督の下で、リュディガーはすでに試練の時期を迎えている：「限界に達した」
昨季のFCバルセロナとのカップ決勝（延長2-3で敗北）で、リュディガーが審判を侮辱しテープロールを投げつけた。この行為を受け、ナゲルスマン監督とDFBスポーツディレクターのフェラーは厳重に警告した。
ナゲルスマンは「限界だ。これ以上は許されない。そうでなければ、もっと深刻な結果になる」と語った。フェラーも「代表選手として、このような行為は許されない」と強調した。「トニは素晴らしい選手だが、代表なら振る舞いにも品格が求められる。自分への敬意を求めるなら、他者にも同じ敬意を示すべきだ」
その後数か月、リュディガーは反省と悔恨の念を示した。 「今回の議論で、自分の責任を再認識した。その責任を果たせなかった瞬間もある。私は、真摯で客観的な批判を真剣に受け止めている。自分でも度を越えた行動をしたと自覚しているからだ」と3月、FAZ紙に語った。「私はチームの混乱要因になりたくない。むしろ、安定と安心感を与えたい」
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レアル・マドリードは「火薬庫」の上にいる：アルベロアとムバッペの確執か？
現在、レアル・マドリードではリュディガーだけでなく、対照的な問題も発生していると報じられている。ムンド・デポルティーボ紙は「レアルのロッカールームは火薬庫だ」と伝え、リュディガーに関する具体的な出来事は明かさなかったが、退任するアルヴァロ・アルベロア監督とダニ・セバロスの口論にも言及した。
英『ザ・アスレティック』は、キリアン・エムバペがスタッフと口論になり侮辱したと伝えた。仏『レキップ』も、彼の振る舞いや特権に不満を覚える選手が増えていると報じた。
連日報道される混乱の背景には、タイトルlessで終わる惨憺たるシーズンがある。選手たちの神経は擦り減り、今週末のエル・クラシコではバルセロナが引き分け以上で優勝を決める可能性もある。残り4節で11ポイント差をつけられ、屈辱的な幕切れが迫っている。
この結果、トニ・クロースの役員復帰が噂され、『The Athletic』はフロレンティーノ・ペレス会長が監督にジョゼ・モウリーニョを望んでいると報じている。