レアル・マドリードのアントニオ・リュディガーを巡り再び騒動――チームに謝罪

昨季のFCバルセロナとのカップ決勝（延長2-3で敗北）で、リュディガーが審判を侮辱しテープロールを投げつけた。この行為を受け、ナゲルスマン監督とDFBスポーツディレクターのフェラーは厳重に警告した。

ナゲルスマンは「限界だ。これ以上は許されない。そうでなければ、もっと深刻な結果になる」と語った。フェラーも「代表選手として、このような行為は許されない」と強調した。「トニは素晴らしい選手だが、代表なら振る舞いにも品格が求められる。自分への敬意を求めるなら、他者にも同じ敬意を示すべきだ」

その後数か月、リュディガーは反省と悔恨の念を示した。 「今回の議論で、自分の責任を再認識した。その責任を果たせなかった瞬間もある。私は、真摯で客観的な批判を真剣に受け止めている。自分でも度を越えた行動をしたと自覚しているからだ」と3月、FAZ紙に語った。「私はチームの混乱要因になりたくない。むしろ、安定と安心感を与えたい」