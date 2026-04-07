レアル・マドリードのもう一人の有望株がコモへ移籍か？ ニコ・パスとハコボ・ラモンの成功を受け、セスク・ファブレガスは3人目のアカデミー出身選手をセリエAに送り出したい意向

この動きの最大の原動力は、間違いなくパスの即戦力としての活躍にある。パスは2024年に600万ユーロの移籍金でベルナベウを去ったが、加入直後からチームの中心選手となった。今シーズンの驚異的な成績――34試合で11ゴール6アシストを記録していること――が、彼の順応ぶりを如実に物語っている。彼と並んで、ラモンもまた、この才能ある若手選手たちの育成において重要な役割を果たしている。 昨年7月に250万ユーロで加入した21歳の彼は、30試合に出場し2ゴールを挙げるなど、ディフェンス陣での地位を確固たるものにした。マドリードは通常、選手の経済的権利の50％を保持することを主張しており、将来の売却益を確実に得るようになっている。

マドリードは、パズがセリエAでスター選手へと成長したことに感銘を受けており、彼をスペインの首都へ呼び戻す準備を進めていると報じられている。クラブは買い戻し条項を保有しており、これを活用すれば格安の移籍金で彼を獲得できる。しかしコモ側は、市場価値に近い移籍金を受け取れるよう、その条項の再交渉を希望している。