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レアル・マドリードのもう一人の有望株がコモへ移籍か？ ニコ・パスとハコボ・ラモンの成功を受け、セスク・ファブレガスは3人目のアカデミー出身選手をセリエAに送り出したい意向
次なるスペインのスターを追う
イタリア人ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、コモはこのウインガーを攻撃陣を強化するための新たなターゲットとして注目しているという。同クラブはこれまで、ヴァルデベバスの若手選手層に大きく依存し続けており、将来性豊かな有望株の育成を軸とした補強戦略を採っている。 19歳の同選手は今シーズン、ユースおよびリザーブチームで全大会通算36試合に出場し、大きな注目を集めている。その活躍が評価されトップチームに招集され、3月14日のデビュー戦となったエルチェ戦では、トップチームでの唯一の出場機会でアシストを記録した。
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マドリードとイタリアのつながり
この移籍の可能性は単発の出来事ではなく、イタリアのトップリーグに所属するクラブとスペインの強豪クラブとの間で深まりつつある提携関係の延長線上にある。ファブレガス監督は、かつてレアル・マドリードのユース出身選手たちを自身の戦術体系に組み込むことで、すでに大きな成功を収めている。彼は、「ラ・ファブリカ」で培われた技術的な教育が、セリエAの厳しい要求にシームレスに応用できることを証明したのだ。
この若手選手は、このシステムの下で大きく成長し、カスティージャでの28試合で4ゴールを挙げる活躍を見せている。さらに、UEFAユースリーグでも圧倒的な存在感を示し、わずか7試合で2ゴールを記録した。プロサッカーへの明確な道筋を示すことで、クラブは見事な戦略を打ち出している。
成功した青写真に従って
この動きの最大の原動力は、間違いなくパスの即戦力としての活躍にある。パスは2024年に600万ユーロの移籍金でベルナベウを去ったが、加入直後からチームの中心選手となった。今シーズンの驚異的な成績――34試合で11ゴール6アシストを記録していること――が、彼の順応ぶりを如実に物語っている。彼と並んで、ラモンもまた、この才能ある若手選手たちの育成において重要な役割を果たしている。 昨年7月に250万ユーロで加入した21歳の彼は、30試合に出場し2ゴールを挙げるなど、ディフェンス陣での地位を確固たるものにした。マドリードは通常、選手の経済的権利の50％を保持することを主張しており、将来の売却益を確実に得るようになっている。
マドリードは、パズがセリエAでスター選手へと成長したことに感銘を受けており、彼をスペインの首都へ呼び戻す準備を進めていると報じられている。クラブは買い戻し条項を保有しており、これを活用すれば格安の移籍金で彼を獲得できる。しかしコモ側は、市場価値に近い移籍金を受け取れるよう、その条項の再交渉を希望している。
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将来どうなるか
今後、この移籍が実現すれば、コモは欧州のトップクラスの若手選手たちにとって、新たな最高の活躍の場としての地位をさらに確固たるものにするだろう。監督が目標とする選手を獲得できれば、クラブは上位争いに常に加わる真のチャンスを掴むことになる。この若手ウイングにとって、前任者たちがイタリアで成し遂げた目覚ましい成功を再現し、プロとしての急成長を続けるためには、迅速な適応が極めて重要となるだろう。