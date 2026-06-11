もしすべてが演出されたものなら、なぜアトレティコ・マドリードはライバルのレアルを公にからかっていいのだろうか？ 火曜日にレアルが1億5000万ユーロでアトレティコのFWフリアン・アルバレス獲得を打診したと発表（その後拒否）すると、ロヒブランコスは涙を流して笑う絵文字を5つ並べた。
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レアル・マドリードのこの動きは怪しい。アトレティコのFWフリアン・アルバレスを巡る移籍交渉の末、最後に笑うのは誰だ？
この件には何か怪しい点がある。レアル・マドリードは2シーズン連続でタイトルを逃し、補強が必要だが、FWは不要だ。 さらに、アトレティコがこのアルゼンチン人選手へのオファーを拒否したのも当然だ。彼は2024年夏にマンチェスター・シティから7500万ユーロで移籍し、公式戦106試合で49ゴール17アシストを記録。クラブは彼を手放すつもりはない。
さらにバルセロナは以前からアルバレスに関心があり、5月には約1億ユーロのオファーを準備していたという。
今回レアルが提示し、拒否された1億5000万ユーロのオファーによって、この26歳FWの移籍金はさらに跳ね上がる。2030年まで契約が残り、違約金が5億ユーロに設定されているため、アトレティコは面子を保つためにこの金額を下回る売却はできなくなった。
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アルバレスへのオファーは、レアル・マドリードの賢明な一手か？
これはレアルと日曜に再選されたフロレンティーノ・ペレス会長が仕掛けた巧妙な一手だったのか。カタルーニャの宿敵に一矢報い、会員への公約も果たすためだったのか。十分あり得る話だ。
しかし、アトレティコはすぐさま皮肉な声明を発表。ペレス氏やレアル・マドリードのファンにとっては複雑な展開となった。 「教育と感謝を混同しないでほしい。私たちはあなた方に感謝していない」とクラブは公式に表明した。 「フリアンのオファーは検討も評価もしていない。バルサ以上に我々を笑わせてくれる君たちと仲良くしないわけにはいかない。新会長との関係を考え、アカデミーから選手を“盗む”のをやめてほしい。ありがとう、レアル・マドリード」
『The Athletic』は、アトレティコがオファーを真剣に受け止めていなかったと伝えている。一方『El Chiringuito』によると、エンリケ・セレソ会長は「ジュリアン・アルバレスは売り物ではない。放すつもりはない」と強調した。
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アトレティコとバルセロナは対立している
一方で、アトレティコがレアルと裏で結託し、この茶番に出演する見返りとしてレアルを嘲笑する権利を得たという説も根強い。両者は過去数年の出来事をきっかけにライバル関係が激化したが、最近はロヒブランコスとブラウグラナの間にも確執が生じていた。
バルサがアルバレスにオファーしたと報じられた数日後、アトレティコは「誤報」を正すため、偽の移籍話を投稿した。その一つが、ホームスタジアムでのバッド・バニー公演チケットとヤマルを交換するというネタだった。
さらにヤマル、ペドリ、ラフィーニャがアトレティコユニフォームを着た合成写真を公開し、移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏風スタイルで「発表」した。ロマーノ氏は以前、アルバレスが移籍希望と報じていた。クラブは「目にする情報を鵜呑みにしないでください。特にバルサ関連なら」と付け加えた。 さらに「中傷キャンペーン」「独善的な情報漏洩」「絶え間ない無礼」「嘘を広めるプロパガンダ機構」と批判した。
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もしアルバレスが本当に去りたいと思ったら、どうなるのか？
もしアルバレスが移籍を望んだ場合、バルセロナであれ他クラブであれ、実際はどうなるのか。アトレティコは2019年、クラブレジェンドのグリーズマンが数週間にわたる対立の末、公の場で揉めた末にバルサへ移籍した経験がある。
クラブは大きなプレッシャーにさらされ、当時「移籍しない」と語ったグリーズマンの例のように、結局は敗者となるかもしれない。2億ユーロを超える破格のオファーなら、クラブも検討を余儀なくされるだろう。
現時点ではアトレティコが板挟みとなり、レアルとバルサに反撃する構えだ。最大の焦点はレアルだ。ジョゼ・モウリーニョ新監督がチーム再建を託されているからだ。
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レアル・マドリードには、チーム編成にいくつかの課題がある。
補強は不可欠だが、攻撃陣は十分だ。エムバペ、ヴィニシウス、ロドリゴ、ギュレル、ベリンガムがおり、彼らだけで試合を決められる。レアルに欠けているのは、ペースを支配し、チームバランスを取る能力だ。
そのためには、トニ・クロースの引退とルカ・モドリッチの退団で空いた中盤の穴を埋める選手が不可欠だ。これは最も重要な補強ポイントだが、課題は他にもある。
右SBはダニ・カルバハルの離脱で、期待外れだったトレント・アレクサンダー＝アーノルドの競争相手が急務だ。左SBとCBも新戦力が望ましい。CBはイブラヒマ・コナテの加入が決定しても、リーダーシップとフィジカルを兼備する大型選手がさらに必要だ。 ドイツ『ビルト』は、BVBニコ・シュロッターベックへ近日オファーすると報道。4月の契約延長で設定された違約金により、獲得は難しくない。さらにマンチェスター・Cのヨスコ・グヴァルディオルも候補だ。
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2025年にレアル・マドリードに移籍した選手の4人に3人が、W杯の観客として観戦している
モウリーニョはマドリードで巨大な課題に挑む。チーム構成がどうなろうと、ペレス会長との信頼関係がなければ復帰はなかった。会長は彼に、当面は公の場で控えめにするよう助言すべきだ。
レアルが移籍市場で手腕を発揮したのは、もはや昔の話だ。昨年はディーン・ホイセン、アルバロ・カレラス、フランコ・マスタンツォーノ、アレクサンダー・アーノルドの獲得に1億6750万ユーロを費やしたが、この4人は今後数週間、ワールドカップをただ観客として見守るだけだろう。
ジュリアン・アルバレス：キャリアの成績データ
期間 クラブ 公式戦 得点 アシスト 2018-2022 リバー・プレート 122 54 31 2022-2024 マンチェスター・シティ 103 36 19 2024年以降 アトレティコ・マドリード 106 49 17