レアル・マドリードのこの動きは怪しい。アトレティコのFWフリアン・アルバレスを巡る移籍交渉の末、最後に笑うのは誰だ？

この件には何か怪しい点がある。レアル・マドリードは2シーズン連続でタイトルを逃し、補強が必要だが、FWは不要だ。 さらに、アトレティコがこのアルゼンチン人選手へのオファーを拒否したのも当然だ。彼は2024年夏にマンチェスター・シティから7500万ユーロで移籍し、公式戦106試合で49ゴール17アシストを記録。クラブは彼を手放すつもりはない。

さらにバルセロナは以前からアルバレスに関心があり、5月には約1億ユーロのオファーを準備していたという。

今回レアルが提示し、拒否された1億5000万ユーロのオファーによって、この26歳FWの移籍金はさらに跳ね上がる。2030年まで契約が残り、違約金が5億ユーロに設定されているため、アトレティコは面子を保つためにこの金額を下回る売却はできなくなった。