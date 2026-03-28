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Fulham v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Daniel Buse

翻訳者：

レアル・マドリードに打撃！獲得を狙っていたプレミアリーグのスター選手に、法外な移籍金が提示される

ラ・リーガ
レアル・マドリー
アダム・ウォートン
クリスタル・パレス
プレミアリーグ

レアル・マドリードはこのミッドフィールダーを以前から注目していたが、今や彼には莫大な移籍金が提示されている。

レアル・マドリードがクリスタル・パレスのアダム・ウォートンに関心を示していると報じられている。スペインのスポーツ紙『AS』が伝えた。同紙によると、レアル・マドリードはこの22歳のMFを高く評価しているが、イングランド代表選手の獲得は難航する可能性があるという。

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    英紙『ザ・サン』によると、ウォートンは所属クラブに対し、来夏に退団する意向をすでに伝えているという。レアル・マドリードに加え、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、リヴァプールも彼に注目しているとされ、彼は移籍先を自由に選ぶことができる状況にある。 

    問題は、クリスタル・パレスがウォートンを手放す理由を全く見出しておらず、そのため同紙の報道によれば、彼に1億ユーロという移籍金を設定しているという点だ。 

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    レアルは値下げを期待している

    この金額は、レアルの想定を大幅に上回るものと思われる。レアルは本来、ウォートンを将来性のある選手として低額で獲得しようとしていたが、パレスでの活躍によりこのセンターバックは脚光を浴びるようになり、ロンドンのクラブはそれを利益に変えるか、あるいは彼を引き留めようとしている。 

    報道によると、マドリード側は、ウォートンが所属クラブに対して移籍を強く要求すれば、移籍金にさらなる動きがあることを期待している。 

  • パレスはすでにウォートンに対して高額な移籍金を支払っていた

    ウォートンはブラックバーン・ローヴァーズのユース出身で、約2年前にパレスへ移籍した。当時、パレスは彼に2100万ユーロを支払った。2024年6月、このミッドフィールダーはイングランド代表デビューを果たし、トーマス・トゥヘル監督率いる代表チームでこれまでに4試合に出場している。 

  • 2025-2026シーズンのアダム・ウォートンの成績：

    試合出場時間ゴール／アシスト警告
    413214-/7イエローカード6枚／イエローカード2枚
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