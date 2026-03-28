レアル・マドリードに打撃！獲得を狙っていたプレミアリーグのスター選手に、法外な移籍金が提示される

英紙『ザ・サン』によると、ウォートンは所属クラブに対し、来夏に退団する意向をすでに伝えているという。レアル・マドリードに加え、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、リヴァプールも彼に注目しているとされ、彼は移籍先を自由に選ぶことができる状況にある。

問題は、クリスタル・パレスがウォートンを手放す理由を全く見出しておらず、そのため同紙の報道によれば、彼に1億ユーロという移籍金を設定しているという点だ。