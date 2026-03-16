レアル・マドリードに大きな朗報――キリアン・エムバペとジュード・ベリンガムの両選手が、マンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ戦に向けチームに復帰

ムバッペとベリンガムが先発出場できるほどコンディションが整っているかは依然として不明だが、最も可能性の高いシナリオとしては、両選手ともエティハド・スタジアムでの試合はベンチスタートとなり、シティが劇的な逆転劇を仕掛けてきた場合に備えて投入される態勢を整えることになるだろう。現時点では、この2人がメンバー入りしているという事実だけでも、欧州の他クラブに対して、チャンピオンズリーグ最多優勝チームが完全な戦力を取り戻し、欧州最高峰の大会の決勝トーナメントに向けて挑む準備が整っているという警告となる。