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レアル・マドリードに大きな朗報――キリアン・エムバペとジュード・ベリンガムの両選手が、マンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ戦に向けチームに復帰
「ガラクティコ」の補強が正式に決定
クラブはこのニュースをソーシャルメディアで正式に発表し、ムバッペとベリンガムに加え、復帰したアルバロ・カレラスも名を連ねる試合の登録メンバーリストを公開した。第1戦ではフェデリコ・バルベルデのハットトリックによりレアル・マドリードが3-0と優位に立っているが、アルバロ・アルベロア監督にとっては、主力選手たちが再び戦列に加わることで一安心だろう。
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ベリンガム、故郷に戻る
実際、ベリンガムもマンチェスター遠征のメンバーに急遽加わることになった。このイングランド代表選手は2月上旬から太ももの怪我で離脱しており、当初はあと少なくとも1週間は治療室で過ごすものと見られていた。しかし、回復が早まったため、予定より早くイングランドに戻ることができた。一方、カレラスはチームに不可欠な守備の安定感をもたらしており、フラン・ガルシアに代わって先発メンバー入りする可能性が高い。
クラブ対代表をめぐる対立が深刻化しつつある
明るいニュースではあるものの、ムバッペの復帰は、クラブ、フランスサッカー連盟、そして大手スポンサー各社の間で対立が深まりつつある状況下で行われる。報道によると、ナイキやスポンサーからの圧力により、同選手が米国で行われる今後の国際親善試合に出場することを望む声が強まっているという。レアル・マドリードとしては、膝の怪我からの復帰直後にエース選手をリスクにさらすことに当然ながら躊躇しているが、FIFAの規定により、もし彼がマンチェスター・シティ戦でプレーすれば、代表招集を阻止することはできない。
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アルベロア率いるマドリードはフルメンバーで臨み、エティハド・スタジアムを沈黙させることを目指す
ムバッペとベリンガムが先発出場できるほどコンディションが整っているかは依然として不明だが、最も可能性の高いシナリオとしては、両選手ともエティハド・スタジアムでの試合はベンチスタートとなり、シティが劇的な逆転劇を仕掛けてきた場合に備えて投入される態勢を整えることになるだろう。現時点では、この2人がメンバー入りしているという事実だけでも、欧州の他クラブに対して、チャンピオンズリーグ最多優勝チームが完全な戦力を取り戻し、欧州最高峰の大会の決勝トーナメントに向けて挑む準備が整っているという警告となる。
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