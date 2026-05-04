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レアル・マドリードに大きな打撃――サイドバックがシーズン絶望の怪我で手術が必要に
フランス人DFに衝撃的な診断結果
バルデベバスで医療状況が悪化。クラブは守備の要の重傷を確認した。精密検査の結果、メンディは右大腿直筋腱の損傷と発表された。
この負傷はエスパニョール戦開始からわずか10分後に発生し、選手本人の反応から深刻な断裂が疑われていた。
この離脱は重要な時期に守備陣に大きな穴を開ける。クラブは経過観察と発表したが、医療スタッフと本人は『マルカ』紙によると、完治を確実にするため手術も検討している。
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手術と長い回復の道のり
公式スケジュールは未定だが、クラブ関係者は元リヨン所属のこの選手にとって手術が最善だと判断している。手術の場合は回復に約5か月かかり、今夏の試合と来シーズン開幕戦への出場は絶望的だ。
今季5度目の負傷となり、チームのフィジカル的負担が改めて露呈した。出場は限られたが、万全な状態での影響力は確かで、特にチャンピオンズリーグのノックアウトステージでは存在感を示した。
レアル・マドリード、負傷者続出の危機
メンディの離脱は、レアル・マドリードが抱える深刻な問題の表れだ。過去2シーズン、コンディション不良で戦力は大きく低下した。
過密日程の中、先発メンバーを固定できない監督や医療スタッフには大きな負担となっている。
今季は9試合448分しか出場していない。11月のアテネ遠征で復帰し、コンディションを戻そうとしていた矢先の再離脱となった。
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メンディの現状に関するクラブ公式声明
レアル・マドリードは公式医療報告書を発表し、フェルランド・メンディの右脚大腿直筋腱の損傷と診断されたと明らかにした。経過観察が続く。