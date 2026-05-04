レアル・マドリードに大きな打撃――サイドバックがシーズン絶望の怪我で手術が必要に

公式スケジュールは未定だが、クラブ関係者は元リヨン所属のこの選手にとって手術が最善だと判断している。手術の場合は回復に約5か月かかり、今夏の試合と来シーズン開幕戦への出場は絶望的だ。

今季5度目の負傷となり、チームのフィジカル的負担が改めて露呈した。出場は限られたが、万全な状態での影響力は確かで、特にチャンピオンズリーグのノックアウトステージでは存在感を示した。