レアル・マドリードに大きな懸念？　チャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンとの悪夢の対戦が迫る

準々決勝における警告累積による出場停止の問題は、以前からFCバイエルンにとっても大きな懸念事項となっていた。ジョシュア・キミッヒ、ミカエル・オリゼ、ダヨ・ウパメカノの3人は、ベルガモで行われたラウンド16第1戦の前に、すでに警告を2回受けていた。 試合が記録的な優勝回数を誇る王者にとって極めて一方的な展開となり、スコアボードに一時6-0のリードが映し出された際、少なくともキミッヒとオリゼは反応し、時間稼ぎの行為によって第2戦の出場停止処分を自ら招いてしまった。

この事態は、少なくともドイツ国内ではかなり物議を醸した。キミッヒとオリゼには意図的な行為があったと見なされたため、少なからぬ人々が、これにはさらなる余波があり、この2人の主力選手が1試合ではなく2試合の出場停止処分を受ける可能性があると懸念した。

前例として挙げられたのは、2019年にレアル・マドリード対アヤックス・アムステルダムのラウンド16第1戦（2-1）の後、UEFAがセルヒオ・ラモスに科した2試合の出場停止処分だ。ラモスは試合後のインタビューで、意図的にイエローカードをもらったことを率直に認めていた。 「相手を侮っているわけではないが、時にはそうした決断を下さなければならない。そして、私はそうしたのだ」と、ラモスは当時語っていた。

その後、この件について質問を受けたキミッヒ、オリゼ、そしてバイエルンの全関係者は、より賢明な対応を見せた。ベルガモでの第1戦後、オリゼはいつものように口を閉ざしていたが、キミッヒは少なくとも自身のイエローカードについて、UEFAが納得できる説明を行ったため、ミュンヘンの両選手に対するさらなる調査は行われなかった。

あらゆるテレビやミックスゾーンでのインタビューで、彼は自陣でのフリーキック時にパスを出す相手がいなかったこと、そして相手のプレスにボールを渡したくなかったことを指摘した。さらに、彼は「すべてのプレーを自分で作りたい」タイプの選手であるため、この警告には実は腹を立てていると語った。