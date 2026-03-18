FCバイエルンがアタランタ・ベルガモとの第2戦で勝利を収め、6-1のリードを守り切れば、ドイツの最多優勝クラブはチャンピオンズリーグの準々決勝で再びレアル・マドリードと対戦することになる。そして「レアル」にとっては、少なくとも第2戦において悪夢のような展開が待ち受けている。
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レアル・マドリードに大きな懸念？ チャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンとの悪夢の対戦が迫る
というのも、マンチェスター・シティとのラウンド16の試合を終えた時点で、バイエルンが勝ち進んだ場合にアリアンツ・アレーナで行われる第2戦に向けて、主力選手6人がイエローカードによる出場停止処分を受けることになっているからだ。
現在負傷中のジュード・ベリンガム、ディーン・ホイセン、オーレリアン・チュアメニ、アルバロ・カレラス、ヴィニシウス・ジュニアからなる、すでにシティ戦第2戦での出場が危ぶまれていた5人に、さらにキリアン・エムバペも加わることになった。
このフランス人攻撃のスターは、膝の故障により5試合を欠場した後、レアル・マドリードがマンチェスター・シティに2-1で勝利した試合で復帰を果たしたが、途中出場して間もなく、今大会2枚目となるイエローカードを受けてしまった。
- IMAGO / Buzzi
FCバイエルンとイエローカードによる出場停止：オリゼとキミッヒはセルヒオ・ラモスよりも賢明な対応を見せた
準々決勝における警告累積による出場停止の問題は、以前からFCバイエルンにとっても大きな懸念事項となっていた。ジョシュア・キミッヒ、ミカエル・オリゼ、ダヨ・ウパメカノの3人は、ベルガモで行われたラウンド16第1戦の前に、すでに警告を2回受けていた。 試合が記録的な優勝回数を誇る王者にとって極めて一方的な展開となり、スコアボードに一時6-0のリードが映し出された際、少なくともキミッヒとオリゼは反応し、時間稼ぎの行為によって第2戦の出場停止処分を自ら招いてしまった。
この事態は、少なくともドイツ国内ではかなり物議を醸した。キミッヒとオリゼには意図的な行為があったと見なされたため、少なからぬ人々が、これにはさらなる余波があり、この2人の主力選手が1試合ではなく2試合の出場停止処分を受ける可能性があると懸念した。
前例として挙げられたのは、2019年にレアル・マドリード対アヤックス・アムステルダムのラウンド16第1戦（2-1）の後、UEFAがセルヒオ・ラモスに科した2試合の出場停止処分だ。ラモスは試合後のインタビューで、意図的にイエローカードをもらったことを率直に認めていた。 「相手を侮っているわけではないが、時にはそうした決断を下さなければならない。そして、私はそうしたのだ」と、ラモスは当時語っていた。
その後、この件について質問を受けたキミッヒ、オリゼ、そしてバイエルンの全関係者は、より賢明な対応を見せた。ベルガモでの第1戦後、オリゼはいつものように口を閉ざしていたが、キミッヒは少なくとも自身のイエローカードについて、UEFAが納得できる説明を行ったため、ミュンヘンの両選手に対するさらなる調査は行われなかった。
あらゆるテレビやミックスゾーンでのインタビューで、彼は自陣でのフリーキック時にパスを出す相手がいなかったこと、そして相手のプレスにボールを渡したくなかったことを指摘した。さらに、彼は「すべてのプレーを自分で作りたい」タイプの選手であるため、この警告には実は腹を立てていると語った。
- AFP
レアルの監督、バイエルンとの第2戦を前に早くも警告
オリゼとキミッヒが第2戦を欠場することになったものの、水曜日の夜、このドイツの王者はチャンピオンズリーグの準々決勝に進出し、そこでレアル・マドリードと対戦することになるだろう。アルバロ・アルベロアも火曜日の時点でそのことを確信しており、すでにドイツの王者に警戒を促していた。
「バイエルンは欧州で最も好調なチームの一つだ」とアルベロアは断言し、FCBの「プレースタイル」や「レベル」を絶賛した。「特にミュンヘンでの第2戦を考えると、非常に厳しい戦いになるだろう」。彼はその時点で、6人のスター選手に迫るイエローカードによる出場停止の可能性をすでに念頭に置いていたのだろうか？
少なくとも、同じく警告累積を抱えるヴィニシウス・ジュニアは、すでに闘志を燃やしていた。「彼らを倒そう！」と、南ドイツのチームとの準々決勝がほぼ確実視される中、このブラジル人選手は叫んだ。
よくある質問
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".