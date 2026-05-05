レアル・マドリードに危機？エル・クラシコを前に、キリアン・エムバペとアントニオ・ルディガーがロッカールームで衝突。

4月、ベテランDFルディガーが練習場でチームメイトと激しい口論になったと報じられ、トラブルの兆候が現れた。

『ザ・アスレティック』によると、このドイツ代表が火種となり、バイエルン戦でCL敗退直後のチームに動揺が走った。

ルディガーは後に謝罪し、チームメイトとその家族を昼食に招待して和解を図った。それでもシーズン終盤は緊張感が漂った。

ルディガーに正式な処分はなかったが、カタルーニャ遠征を目前に控えた今もクラブ内では話題が続いている。



