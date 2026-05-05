Getty/GOAL
翻訳者：
レアル・マドリードに危機？エル・クラシコを前に、キリアン・エムバペとアントニオ・ルディガーがロッカールームで衝突。
ルディガーがロッカールームで衝突を引き起こす
4月、ベテランDFルディガーが練習場でチームメイトと激しい口論になったと報じられ、トラブルの兆候が現れた。
『ザ・アスレティック』によると、このドイツ代表が火種となり、バイエルン戦でCL敗退直後のチームに動揺が走った。
ルディガーは後に謝罪し、チームメイトとその家族を昼食に招待して和解を図った。それでもシーズン終盤は緊張感が漂った。
ルディガーに正式な処分はなかったが、カタルーニャ遠征を目前に控えた今もクラブ内では話題が続いている。
- AFP
ムバッペがコーチ陣と対立
この緊張は選手にとどまらず、ムバッペはアルバロ・アルベロア率いるコーチングスタッフの一人と対立した。報道によると、トレーニング中、オフサイドを宣告した副審役のスタッフにムバッペが激怒したという。
報道によると、ムバッペはこの際「侮辱的な言葉」を浴びせたという。
これは、最近の交代時にムバッペが不満を露わにしたことで、技術スタッフとの関係が悪化しているという以前の噂に続くものだ。
物議を醸した療養旅行が激しい非難を招く
ハムストリングの怪我から回復中のムバッペがイタリアやサルデーニャへ旅行したことで、大きな論争が起きている。チームメイトがエスパニョール戦で苦戦する中、この旅行はクラブの重要な時期に献身性が欠けているとの批判を呼んだ。一部のスタッフも、リハビリ中の選手へのクラブの対応が甘かったと非公式に批判している。
一方、選手側は不当な扱いだと主張。代理人は声明で「批判は回復期間の過剰解釈であり、キリアンの献身や日々の努力を反映していない」と反論した。
- Getty Images Sport
アルベロア、クラシコ出場について明言を避ける
アルベロア監督はこの騒動を軽く受け流そうとし、選手たちは自分の時間を自由に管理できると主張した。「自由時間には、各選手が自分なりに適切な行動をとっている。私はそれには関与しない」と監督は述べた。
また、「負傷者の計画は医療スタッフが管理し、バルデベバスへの移動も彼らが判断している」と続けた。
ただし報道によると、アルベロアはクラブ上層部の対応に内心不満を抱いているという。注目は、クラブの得点王が日曜日のカンプ・ノウでの大一番に間に合うかどうかに移っている。