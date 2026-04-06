レアル・マドリードとバルセロナのスター選手たちが結束し、人種差別との闘いにおいてヴィニシウス・ジュニオールがラミネ・ヤマルを支持

ビニシウスは、力強い連帯の姿勢を示し、クラシコで対戦する相手選手を支援するために名乗り出た。バイエルン・ミュンヘンとの重要なチャンピオンズリーグの試合を控えての会見で、このブラジル人選手は、先ごろRCDEスタジアムで行われたスペイン対エジプトの親善試合中にヤマルに向けられたイスラム嫌悪的な罵声について質問を受けた。自身も数多くの同様の闘いを経験してきたビニシウスは、深刻化するこの問題に対し、力強く応えた。

「こうしたことは何度も起きています。この戦いを続けていければと思います」とビニシウスは記者団に語った。「ラミンが声を上げることは重要です。彼は他の人たちを助けることができるからです。私たちは有名で、お金もあります。こうした状況を是正する力もありますが、貧しい人々は私たちよりも困難を抱えています。 私たちは団結しなければならない。スペインやドイツ、ポルトガルが人種差別的な国だと言っているわけではない。だが、差別主義者は存在する。もし私たちが共にこの戦いを続けていけば、将来、新しい選手たちがこうした経験をするのを防げるだろう。」