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レアル・マドリードとバルセロナのスター選手たちが結束し、人種差別との闘いにおいてヴィニシウス・ジュニオールがラミネ・ヤマルを支持
ヤマルは人種差別に立ち向かう
この論争は、先日のスペイン対エジプトの親善試合に端を発している。試合は0対0の引き分けに終わったが、ヤマルはこの試合を台無しにした許しがたい反イスラム的なチャントを非難した。 試合中、観客の一部から「跳ばない奴はムスリムだ」という歌声が聞こえ、この出来事は18歳のウイング選手に深い衝撃を与えた。チャントは主にアウェーチームに向けられたものだったが、ヤマルはソーシャルメディアを通じて、宗教を嘲笑の道具として利用した加害者たちを「無知」かつ「人種差別主義者」だと非難した。
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ヴィニシウス、ヤマルへの暴言を受けて団結を呼びかける
ビニシウスは、力強い連帯の姿勢を示し、クラシコで対戦する相手選手を支援するために名乗り出た。バイエルン・ミュンヘンとの重要なチャンピオンズリーグの試合を控えての会見で、このブラジル人選手は、先ごろRCDEスタジアムで行われたスペイン対エジプトの親善試合中にヤマルに向けられたイスラム嫌悪的な罵声について質問を受けた。自身も数多くの同様の闘いを経験してきたビニシウスは、深刻化するこの問題に対し、力強く応えた。
「こうしたことは何度も起きています。この戦いを続けていければと思います」とビニシウスは記者団に語った。「ラミンが声を上げることは重要です。彼は他の人たちを助けることができるからです。私たちは有名で、お金もあります。こうした状況を是正する力もありますが、貧しい人々は私たちよりも困難を抱えています。 私たちは団結しなければならない。スペインやドイツ、ポルトガルが人種差別的な国だと言っているわけではない。だが、差別主義者は存在する。もし私たちが共にこの戦いを続けていけば、将来、新しい選手たちがこうした経験をするのを防げるだろう。」
ヘイトスピーチに対する法的対応
当局はこれらの出来事を深刻に受け止めており、カタルーニャ州警察であるモッソス・デ・エスクアドラは、国際試合の合間に目撃された「イスラム嫌悪および外国人排斥」的な行為について正式な調査を開始した。これらの出来事は、スペインサッカー連盟（RFEF）と、そのような環境から選手を守る同連盟の能力に、再び注目が集まることとなった。
ヴィニシウス自身も最近、エスタディオ・ダ・ルスで行われたベンフィカ戦において、激しい騒動に巻き込まれた。このブラジル人選手は、50分頃、ジャンルーカ・プレスティアーニから人種差別的な暴言を浴びせられたと主張し、その結果、試合は一時中断された。プレスティアーニは後に、人種差別的な意図はなく、アルゼンチンで一般的な罵倒語を使っただけだと主張してこの疑惑を否定したが、この事件は、ヴィニシウスがピッチ上で絶えず厳しい監視と敵意にさらされている実態を改めて浮き彫りにした。
- AFP
フリック、国際的な騒動を受けてヤマルを復帰させる
バルセロナがアトレティコ・マドリードと対戦した直近のラ・リーガの試合を前に、ドイツ人監督ハンス・フリックは、エース選手ラミネ・ヤマルへの全面的な支持と、彼のインクルージョンに対する姿勢を表明し、サッカー界が団結してヘイトスピーチに立ち向かい、連帯を促進する必要性を強調した。
試合前の記者会見で、フリック監督は直近の代表戦期間後の状況について次のように述べた。「彼のメッセージは極めて明確だったと思う。 私たちは日々サッカーに生き、サッカーに息づいている。だからこそ、統合と連帯という価値観を強めなければならない。一部の人がこれを理解していないのは残念だ。私たちは反省し、状況を改善するために努力しなければならない。人種差別には居場所がない。サッカーにおいても、人生においても。決して。肌の色や宗教、出自に関わらず、私たちは皆、団結し、互いを尊重しなければならない。」