バイエルンはピッチ全体に質の高い選手を擁しているが、試合前の注目は主にルディガーとケインの個人対決に集まっている。バイエルンのストライカーであるケインは、ドイツでのデビューシーズンで記録的な活躍を見せている。ルディガーは、この32歳の選手を封じ込めるには、マドリードの守備陣が個人の技量だけを発揮するだけでは不十分であることを十分に認識している。

ルディガーは即座にケインを現代サッカーにおけるエリートストライカーの一人だと評し、次のように付け加えた。「僕にとって、ケインは間違いなく世界トップ3のストライカーの一人だ。彼のパフォーマンスの安定感はまさに世界クラスだ。彼を封じ込めるにはチーム一丸となって臨むしかない――もし180分間を通してそれが可能だとしても、だが。」