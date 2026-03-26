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レアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ対決を控え、アントニオ・ルディガーがハリー・ケインに対する見解を明かした
「欧州で最も安定したチーム」への絶賛
キッカー誌の取材に対し、ルディガーは今後の対戦について、バイエルンの戦力の高さを強調し、次のように語った。「レアル・マドリードの選手全員が、並外れた安定感を誇る世界トップクラスのチームと対戦することを認識している。現時点でこれ以上の難敵はいない。彼らは現在、アーセナルと並んで、ヨーロッパで最も安定しており、最高のチームだ。」
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ケインを止める難しさ
バイエルンはピッチ全体に質の高い選手を擁しているが、試合前の注目は主にルディガーとケインの個人対決に集まっている。バイエルンのストライカーであるケインは、ドイツでのデビューシーズンで記録的な活躍を見せている。ルディガーは、この32歳の選手を封じ込めるには、マドリードの守備陣が個人の技量だけを発揮するだけでは不十分であることを十分に認識している。
ルディガーは即座にケインを現代サッカーにおけるエリートストライカーの一人だと評し、次のように付け加えた。「僕にとって、ケインは間違いなく世界トップ3のストライカーの一人だ。彼のパフォーマンスの安定感はまさに世界クラスだ。彼を封じ込めるにはチーム一丸となって臨むしかない――もし180分間を通してそれが可能だとしても、だが。」
マドリードの守備戦略
レアル・マドリードはマンチェスター・シティ戦で守備の妙技を披露し、準々決勝進出を果たした。この試合でルディガーは、アーリング・ハーランドを封じ込める上で極めて重要な役割を果たした。アルヴァロ・アルベロア監督は、深く下がってプレーをつなぐというケインの独特な能力に対抗するため、このドイツ代表選手に同様の強さと戦術的な規律を求めるだろう。
サンティアゴ・ベルナベウの守備陣は今シーズンを通じて怪我に悩まされてきたが、ルディガーは常に不動の要としてチームを支え続けてきた。ケインとの対戦にはハーランド戦とは異なるアプローチが求められる。イングランド代表のこの選手のプレイメイキング能力を考えると、マドリードのディフェンダーたちはライン間のスペースを絶対に空けてはならないからだ。
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第1戦でのホームアドバンテージ
レアル・マドリードは、4月7日にサンティアゴ・ベルナベウでバイエルン・ミュンヘンを迎え、チャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦を行う予定だ。勝敗を決める第2戦は、4月15日にミュンヘンのアリアンツ・アレーナで行われる。
この対戦を控えて、レアル・マドリードはホームの利を最大限に活かし、スペインの首都で圧倒的な勝利を収めることに全力を注ぐだろう。準決勝進出を確実にするためには、ドイツでの厳しいアウェイ戦を前に、合計スコアで余裕のあるリードを築くことが何よりも重要となる。