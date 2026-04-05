レアル・マドリードとアトレティコの敗北の余波……ラ・リーガがモリケとレヴァンドフスキの傷を癒やす

フェダト・モリキは、ブラチスラヴァで行われたスロバキア戦を4-3の劇的な勝利で飾り、コソボ代表を2026年ワールドカップ予選プレーオフ決勝へと導いた。これにより、同国は史上初となるワールドカップ本大会出場という歴史的な夢まで、あと1試合に迫った。

しかし、コソボ代表はプリシュティナでの決勝戦でトルコに0-1で敗れ、ファデル・フクリ・スタジアムのサポーターたちの前で歴史的な夢は消え去った。その夜は、キャプテンのモリキを筆頭に、選手たちの涙に包まれた。

モリキ自身はこの期間を振り返り、極めて過酷な2週間だったと語った。その始まりは、降格回避をかけた戦いで、レアル・マヨルカ所属時にエルチェ戦で92分に致命的なPKを失敗したことだった。その後、コソボとのプレーオフ決勝に敗れ、自身の人生最大の夢と称したワールドカップへの夢が消え去ったのである。