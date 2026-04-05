ラ・リーガの試合は、2026年ワールドカップ予選プレーオフで打ちのめされた2人のストライカーが、再び調子を戻す場となった。そして彼らはすぐに、レアル・マドリードとアトレティコ・マドリードのゴールネットに決定的な2ゴールを叩き込んだ。
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レアル・マドリードとアトレティコの敗北の余波……ラ・リーガがモリケとレヴァンドフスキの傷を癒やす
夢の喪失
フェダト・モリキは、ブラチスラヴァで行われたスロバキア戦を4-3の劇的な勝利で飾り、コソボ代表を2026年ワールドカップ予選プレーオフ決勝へと導いた。これにより、同国は史上初となるワールドカップ本大会出場という歴史的な夢まで、あと1試合に迫った。
しかし、コソボ代表はプリシュティナでの決勝戦でトルコに0-1で敗れ、ファデル・フクリ・スタジアムのサポーターたちの前で歴史的な夢は消え去った。その夜は、キャプテンのモリキを筆頭に、選手たちの涙に包まれた。
モリキ自身はこの期間を振り返り、極めて過酷な2週間だったと語った。その始まりは、降格回避をかけた戦いで、レアル・マヨルカ所属時にエルチェ戦で92分に致命的なPKを失敗したことだった。その後、コソボとのプレーオフ決勝に敗れ、自身の人生最大の夢と称したワールドカップへの夢が消え去ったのである。
レアルの敗北
プレーオフでの失望から数日後、モリキはすべての傷を癒やす絶好の機会を掴んだ。リーガ・エスパニョーラで、彼が率いるマヨルカがレアル・マドリードに2-1で歴史的な勝利を収めたのだ。
マヨルカはマヌ・モルラニスのゴールで先制したが、88分にエデル・ミレイタオのゴールでレアル・マドリードに同点に追いつかれた。しかし、91分、モリキが劇的な決勝ゴールを叩き込み、試合を決定づけた。
このモリケのゴールは、残留争いにおいて決定的なものとなった。特に、マヨルカの選手たちは、ホームであれレアル・マドリードから勝ち点を得ることは難しいと事前に予想していたからだ。
モリキは「試合前に予想を立てるなら、たとえホームで戦っていても、レアル・マドリード戦には勝ち点0と見なすものだ。正直に言えば、勝ち点3を獲得できたということは、我々が素晴らしい試合を展開し、今週は良い仕事をしたということだ」と語った。
ポーランドへの未練
一方、ロベルト・レヴァンドフスキもポーランド代表で同様の失望を味わった。「白い鷲」ことポーランド代表は、ストックホルムで行われた欧州プレーオフ決勝でスウェーデンに2-3で敗れ、2026年ワールドカップへの出場権獲得に失敗した。
この敗戦は、自国史上最多得点記録を樹立する歴史的な活躍を見せた同代表のキャプテンに深い悲しみをもたらし、彼は代表引退の可能性にも言及した。
笑顔が戻る
しかし、このベテランのポーランド人ストライカーが得点感覚を取り戻すのに時間はかからなかった。プレーオフでの失望から数時間後、彼はアトレティコ・マドリードとの決定的な一戦で、バルセロナのユニフォームを身にまとい、リーガの舞台に復帰した。
互角の試合は終盤まで1-1の同点で推移していたが、87分、ペナルティエリア内で跳ね返ったボールをレヴァンドフスキが拾い、肩でゴールに流し込み、再び脚光を浴びた。この決勝ゴールにより、バルサは2-1で勝利を収めた。
リーガ・クリニック
レヴァンドフスキのアトレティコ戦でのゴールは、モリケがレアル・マドリードのゴールを揺らしてからわずか数時間後のことだった。
こうして、24時間も経たないうちに、モリキはコソボ代表での敗退の涙から、レアル・マドリードの野望を打ち砕き、自チームの残留の可能性を高めた歴史的なゴールによる喜びの涙へと一変した。一方、レヴァンドフスキは、ポーランド代表としてのプレーオフでの悲劇を、バルセロナのタイトル防衛に向けた決定的な一歩となるかもしれないゴールで払拭した。
こうして、ラ・リーガは、ワールドカッププレーオフで打ちのめされて退場した2人のストライカーにとって、「治療の場」としての役割を果たした。
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