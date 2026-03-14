レアル・マドリードとの契約はすでに締結済みとの情報：バイエルンは人気ディフェンダーの獲得に失敗

『マルカ』紙によると、16歳のビクトリー・オコリーは、今夏、ラ・リーガのライバルであるデポルティーボ・アラベスから、レアル・マドリードのユースアカデミー「ラ・ファブリカ」に移籍する見込みだ。

この10代の選手は将来有望な若手として注目を集めており、多くのクラブから熱烈なオファーを受けていた。マルカ紙によると、レアル・マドリードの宿敵であるFCバルセロナや隣町のアトレティコ・マドリードに加え、ドイツのトップクラブであるFCバイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントも、この若き選手の獲得に動いていたという。しかし、オコリーはレアル・マドリードを選択し、すでに契約書にサインしたと報じられている。