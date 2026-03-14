メディアの報道によると、スペインの最多優勝クラブであるレアル・マドリードが、スペイン屈指の有望株の獲得競争で勝利を収めた。
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レアル・マドリードとの契約はすでに締結済みとの情報：バイエルンは人気ディフェンダーの獲得に失敗
『マルカ』紙によると、16歳のビクトリー・オコリーは、今夏、ラ・リーガのライバルであるデポルティーボ・アラベスから、レアル・マドリードのユースアカデミー「ラ・ファブリカ」に移籍する見込みだ。
この10代の選手は将来有望な若手として注目を集めており、多くのクラブから熱烈なオファーを受けていた。マルカ紙によると、レアル・マドリードの宿敵であるFCバルセロナや隣町のアトレティコ・マドリードに加え、ドイツのトップクラブであるFCバイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントも、この若き選手の獲得に動いていたという。しかし、オコリーはレアル・マドリードを選択し、すでに契約書にサインしたと報じられている。
ビクトリー・オコリーはスペインU-16代表選手である
オコリーはセンターバックが定位置で、驚くほど成熟したプレースタイルが際立っている。さらに、年齢の割に身体能力も極めて高い。2月からスペインU-16代表に選出されており、これまでに3試合に出場している。
レアル・マドリードのトップチームの守備陣では、中期的に大きな動きがあるだろう。怪我に悩まされることが増えているダヴィド・アラバとアントニオ・リュディガーの契約は夏に満了し、両選手の残留は少なくとも不透明だ。
昨夏、この首都のクラブは、将来を見据えてディーン・ホイセン（AFCボーンマスから移籍金6250万ユーロで獲得）という若手センターバックをすでに獲得している。
レアル・マドリードの史上最高額移籍：
選手 ポジション 所属元 年 移籍金 ジュード・ベリンガム MF ボルシア・ドルトムント 2023 1億2700万ユーロ エデン・アザール MF チェルシーFC 2019 1億2080万ユーロ ガレス・ベイル FW トッテナム・ホットスパー 2013 1億100万ユーロ クリスティアーノ・ロナウド 攻撃 マンチェスター・ユナイテッド 2009 9400万ユーロ オーレリアン・チュアメニ MF ASモナコ 2022 8000万ユーロ ジネディーヌ・ジダン MF ユヴェントス 2001 7750万ユーロ ハメス・ロドリゲス MF ASモナコ 2014 7500万ユーロ カカ MF ACミラン 2009 6700万ユーロ ルカ・ヨヴィッチ フォワード アイントラハト・フランクフルト 2019 6300万ユーロ ディーン・ホイセン ディフェンス AFCボーンマス 2024 6,250万ユーロ
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