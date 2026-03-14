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Falko Blöding

翻訳者：

レアル・マドリードとの契約はすでに締結済みとの情報：バイエルンは人気ディフェンダーの獲得に失敗

レアル・マドリードは輝かしい未来を築き上げようとしている――その動きに、ドイツの2大強豪クラブは苦々しく思っている。

メディアの報道によると、スペインの最多優勝クラブであるレアル・マドリードが、スペイン屈指の有望株の獲得競争で勝利を収めた。

  • マルカ』紙によると、16歳のビクトリー・オコリーは、今夏、ラ・リーガのライバルであるデポルティーボ・アラベスから、レアル・マドリードのユースアカデミー「ラ・ファブリカ」に移籍する見込みだ。

    この10代の選手は将来有望な若手として注目を集めており、多くのクラブから熱烈なオファーを受けていた。マルカ紙によると、レアル・マドリードの宿敵であるFCバルセロナや隣町のアトレティコ・マドリードに加え、ドイツのトップクラブであるFCバイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントも、この若き選手の獲得に動いていたという。しかし、オコリーはレアル・マドリードを選択し、すでに契約書にサインしたと報じられている。

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  • ビクトリー・オコリーはスペインU-16代表選手である

    オコリーはセンターバックが定位置で、驚くほど成熟したプレースタイルが際立っている。さらに、年齢の割に身体能力も極めて高い。2月からスペインU-16代表に選出されており、これまでに3試合に出場している。

    レアル・マドリードのトップチームの守備陣では、中期的に大きな動きがあるだろう。怪我に悩まされることが増えているダヴィド・アラバとアントニオ・リュディガーの契約は夏に満了し両選手の残留は少なくとも不透明だ

    昨夏、この首都のクラブは、将来を見据えてディーン・ホイセン（AFCボーンマスから移籍金6250万ユーロで獲得）という若手センターバックをすでに獲得している

  • レアル・マドリードの史上最高額移籍：

    選手ポジション所属元移籍金
    ジュード・ベリンガムMFボルシア・ドルトムント20231億2700万ユーロ
    エデン・アザールMFチェルシーFC20191億2080万ユーロ
    ガレス・ベイルFWトッテナム・ホットスパー20131億100万ユーロ
    クリスティアーノ・ロナウド攻撃マンチェスター・ユナイテッド20099400万ユーロ
    オーレリアン・チュアメニMFASモナコ20228000万ユーロ
    ジネディーヌ・ジダンMFユヴェントス20017750万ユーロ
    ハメス・ロドリゲスMFASモナコ20147500万ユーロ
    カカMFACミラン20096700万ユーロ
    ルカ・ヨヴィッチフォワードアイントラハト・フランクフルト20196300万ユーロ
    ディーン・ホイセンディフェンスAFCボーンマス20246,250万ユーロ
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