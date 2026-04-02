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レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ決戦を控え、ハリー・ケインのコンディションがバイエルン・ミュンヘンを不安にさせている
代表戦期間中に負傷の懸念が生じている
バイエルンは、今週末の国内リーグ戦復帰に向け、ケインの出場可否について不安を抱えながら待機している。32歳のケインは、イングランド代表が日本と対戦した最近の親善試合（1-0で敗戦）を欠場を余儀なくされたが、イングランドサッカー協会（FA）はこれを「軽度の怪我」による予防措置であると説明している。 当初は楽観視されていたものの、同ストライカーがバイエルンに戻ったことで状況はより複雑化している。ドイツのスカイ・スポーツによると、ケインは足首に休息を要するほどの痛みを訴えており、土曜日のフライブルク戦を欠場する見込みだ。
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イングランド代表キャプテンのための予防措置
イングランド代表陣営は、代表戦期間中にこの怪我の深刻さを軽視しようとしていたが、注目はケインが所属クラブで長期にわたってプレーできるかどうかという点に移っている。イングランド代表の公式アカウントがXで発表した声明では、このストライカーの状況について次のように説明している。「ハリー・ケインはトレーニング中に軽度の不調を訴えたため、予防措置として今夜の試合を休養するが、引き続き代表チームに合流し、さらなる検査を受ける予定だ。」
UCLでの栄冠が依然として最優先事項である
フライブルク戦でのケインの出場を見送る可能性のあるこの決定は、熟考の末の判断だ。バイエルンは、国内リーグ戦からわずか3日後にベルナベウで行われるレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に全力を注いでいる。クラブ首脳陣は、スペイン遠征に向けてこのストライカーを100％のコンディションで臨ませたいと切望している。 ブンデスリーガ優勝争いで9ポイントのリードを築き、チャンピオンズリーグ優勝の最有力候補の一つである同クラブの首脳陣は、ウリ・ヘーネス会長が最近「2億5000万ユーロの価値がある」と評したこの選手に、長期にわたる離脱のリスクを負わせることを望んでいない。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
ケインが怪我からの回復を続ける中、バイエルンは土曜日のフライブルク戦に向けて準備を進める。バイエルンは現在、ブンデスリーガの首位に立ち、2位のボルシア・ドルトムントに9ポイントの差をつけている。この試合の後、チームはスペインへ遠征し、チャンピオンズリーグでレアル・マドリードと対戦する。