レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ決戦を控え、ハリー・ケインのコンディションがバイエルン・ミュンヘンを不安にさせている

フライブルク戦でのケインの出場を見送る可能性のあるこの決定は、熟考の末の判断だ。バイエルンは、国内リーグ戦からわずか3日後にベルナベウで行われるレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に全力を注いでいる。クラブ首脳陣は、スペイン遠征に向けてこのストライカーを100％のコンディションで臨ませたいと切望している。 ブンデスリーガ優勝争いで9ポイントのリードを築き、チャンピオンズリーグ優勝の最有力候補の一つである同クラブの首脳陣は、ウリ・ヘーネス会長が最近「2億5000万ユーロの価値がある」と評したこの選手に、長期にわたる離脱のリスクを負わせることを望んでいない。