レアル・マドリードで起こるディシャンブの罠。ペレス会長はロッカールームの権力に屈したのか？

サンティアゴ・ベルナベウはブーイングに揺れる。その裏でフロントは権力争いを続ける。混乱の中、ディディエ・デシャンの名が浮上した。チームを救うか、それとも過去へ戻すか。
2026年のW杯後にフランス代表を離れる予定で、欧州ビッグクラブのエージェントからオファーが相次ぐ。
だが、その裏には「スターの独裁」で戦術アイデンティティを失うクラブのジレンマ、そして重火器で武装したロッカールームで監督が単なる「広報担当者」に貶められる権力争いがある。
サンティアゴ・ベルナベウはブーイングに揺れる。その裏でフロントは権力争いを続ける。混乱の中、ディディエ・デシャンの名が浮上した。チームを救うか、それとも過去へ戻すか。
2026年のW杯後にフランス代表を離れる予定で、欧州ビッグクラブのエージェントからオファーが相次ぐ。
だが、その裏には「スターの独裁」で戦術アイデンティティを失うクラブのジレンマ、そして重火器で武装したロッカールームで監督が単なる「広報担当者」に貶められる権力争いがある。
レアル・マドリードは、長年経験したことのない戦術迷走に陥っている。昨年1月、厳格な戦術を敷こうとしたシャビ・アロンソ監督が解任され、暫定で就任したアルバロ・アルビラはクラブの哲学の亀裂を露呈した。
『マルカ』紙のフアン・イグナシオ・ガヤルド記者は「今のレアルはレアル・マドリードではない」と危機を要約した。ファンには、チームが魂を失い、戦術も迷走し、ジローナのような相手にも無力に見える。
ガヤルドは、問題の根本は「選手名」ではなく「権力」にあると指摘する。アロンソは、スターに守備を要求しフィニシウスとの関係が悪化したことで解任された。
アルビエラ就任で力関係はスター選手に傾いた。エムバペ、ヴィニシウス、ベリンガム。アルダ・ギュルラーやイブラヒム・ディアスが好調でも、彼らをベンチに下げられる者はいない。
RMC Sportによると、フロレンティーノ・ペレス会長はディディエ・デシャン監督を、ムバッペ、チュアミニー、カマヴィンガ、メンディら「フランス人勢」を統率できる指揮官とみなしている。
彼と選手たちの強い絆が、マドリードが注目する理由だ。 クラブが今求めるのは、システムを再構築する戦術の天才ではなく、キリアン・エムバペにとって居心地の良い環境を作れる「消火係」だ。エムバペの加入以来、チームの戦術は混乱し、どの監督も彼とヴィニシウスを組み合わせる方法を見出せていない。
ただし、この選択は「レアル・マドリードがロッカールームから支配されているのか」という疑問も呼ぶ。もしディシャン招聘が実現すれば、選手たちの影響力が経営陣を上回り、クラブがチーム全体よりもスター選手を甘やかす方針に屈したことになる。
ディシャン監督は革新的な戦術家ではなく、人材管理と危機収拾に長けている。そのため、厳しい守備や長距離走を避けたいスター選手にとっては理想的な選択肢となる。
ピッチ外も不安定だ。舞台裏では指導体制に二面性が現れ、懸念が生じている。
ホセ・アンヘル・サンチェスだけでなく、公式役職のないアンサ・アルガラリもペレスの右腕として影響力を強めているという。
この二重構造はスポーツに関する意思決定を不透明にし、「スポーツディレクター」設置の必要性を高めている。だがクラブは過去の成功に固執し、表向きは導入を拒否、結果として無力感を強めている。
ディシャンブの采配は、スターの権威を重視する旧来のマネジメントを繰り返している。監督に求められるのは「ギャラクティコス」を怒らせないことだけだ。
守備と中盤を補強すれば一時的にタイトルは取れるかもしれないが、持続的な「支配」は築けない。
ペレスが直視すべきは、現在の「エムバペとヴィニシウス」のコンビがシステムに貢献しておらず、両者の守備怠慢がチームを無防備にしているという現実だ。
このまま選手を甘やかす監督を探し続ければ、チームは「レモンターダ（逆転劇）」という幻想にすがり続けるだろう。
今、クラブは二択だ。ロッカールームの意向を優先し、現状を維持するディシャンブを呼ぶか。それとも原点に戻り、戦術決定権を握る「プロジェクト型監督」（クロップのような）を招へいするか。
そうでなければ、ベルナベウの熱は冷めず、ノーと言えるリーダーがいないまま、ビッグネームの獲得はむしろ戦術的な負担になるだけだ。