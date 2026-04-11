レアル・マドリードで起こるディシャンブの罠。ペレス会長はロッカールームの権力に屈したのか？

レアル・マドリードは、長年経験したことのない戦術迷走に陥っている。昨年1月、厳格な戦術を敷こうとしたシャビ・アロンソ監督が解任され、暫定で就任したアルバロ・アルビラはクラブの哲学の亀裂を露呈した。

『マルカ』紙のフアン・イグナシオ・ガヤルド記者は「今のレアルはレアル・マドリードではない」と危機を要約した。ファンには、チームが魂を失い、戦術も迷走し、ジローナのような相手にも無力に見える。

ガヤルドは、問題の根本は「選手名」ではなく「権力」にあると指摘する。アロンソは、スターに守備を要求しフィニシウスとの関係が悪化したことで解任された。

アルビエラ就任で力関係はスター選手に傾いた。エムバペ、ヴィニシウス、ベリンガム。アルダ・ギュルラーやイブラヒム・ディアスが好調でも、彼らをベンチに下げられる者はいない。