危機に陥るレアル・マドリードへジョゼ・モウリーニョ監督が復帰する可能性が高まっている。スカイ・スポーツによると、2010～2013年に同クラブを率い、現在はベンフィカと契約するポルトガル人監督は、最有力候補ながら2つの条件を提示しているという。
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レアル・マドリードで衝撃的な展開が迫る：名将がアルバロ・アルベロアの後任最有力候補に
同報道によると、レアル・マドリードの幹部は今週初め、交渉を進めるためモウリーニョ氏の側近と会談した。モウリーニョ氏ともすでに接触があったとされる。特にゼネラルディレクターのホセ・アンヘル・サンチェス氏が招聘を強く推しているという。
『The Athletic』によると、63歳のモウリーニョはフロレンティーノ・ペレス会長からも強い支持を得ており、来夏13年ぶりに監督に復帰する最有力候補だ。
モウリーニョも復帰に前向きだが、(1) 完全な指揮権 (2) 移籍に関する大きな発言権 の2条件を提示しているという。
レアル・マドリード復帰か？モウリーニョには契約解除条項があるとされる
モウリーニョは最近、ベンフィカでの将来について来シーズン以降の続投を明言しなかった。2026/27シーズンもポルトガル最多優勝クラブの監督を務めるか問われると、「分からない。私一人では決められない」と答えた。
さらに「監督はクラブの一員だ。スタッフや記者も同じ。君は『A Bola』の記者だろう？ 10年後もいると保証できるか？ 私もできない」と続けた。結論として「何も保証できない」と言い、同時に「レアル・マドリードの話は一切ない！」と強調した。
『The Athletic』によると、2027年までの契約には300万ユーロの違約金条項があり、レアル・マドリードはその金額なら容易に発動できるという。