同報道によると、レアル・マドリードの幹部は今週初め、交渉を進めるためモウリーニョ氏の側近と会談した。モウリーニョ氏ともすでに接触があったとされる。特にゼネラルディレクターのホセ・アンヘル・サンチェス氏が招聘を強く推しているという。

『The Athletic』によると、63歳のモウリーニョはフロレンティーノ・ペレス会長からも強い支持を得ており、来夏13年ぶりに監督に復帰する最有力候補だ。

モウリーニョも復帰に前向きだが、(1) 完全な指揮権 (2) 移籍に関する大きな発言権 の2条件を提示しているという。