レアル・マドリードで水面下の争いが続く。ペレスは不文律を破るか。

レアル・マドリードは今夏、ジョゼ・モウリーニョ監督が復帰し、新時代を迎えようとしている。
また、契約満了でDFダニー・カルバハルが退団し、フェデリコ・バルベルデが後任に就いたが、この人事はフロレンティーノ・ペレス会長の意向とは異なるという。
レアル・マドリードは今夏、ジョゼ・モウリーニョ監督が復帰し、新時代を迎えようとしている。
また、契約満了でDFダニー・カルバハルが退団し、フェデリコ・バルベルデが後任に就いたが、この人事はフロレンティーノ・ペレス会長の意向とは異なるという。
レアル・マドリードのキャプテンマークは在籍年数で決まる。バルベルデは2016年にペニャロールから加入し、現在トップチームで最も在籍が長い選手であるため、キャプテンマークを任された。
しかし直前、彼はチームメイトのオリビエ・チュアミニとトラブルを起こしていた。昨年5月の練習後、両者は乱闘に発展した。
この騒動でバルベルデとチュアメニには罰金が科された。同時に、ウルグアイ人選手がキャプテンを続けるべきか疑問も強まった。
ジャーナリストのアルベルト・ペレイロ氏とサンティ・セゴロラ氏はラジオ局「オンダ・セロ」で、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がバルベルデのチーム内での立場に懸念を抱き、キャプテン制度の変更も検討していると語った。
番組『RadioEstadio Noche』でも「現在マドリードではキャプテンマークの行方を巡り議論が起きている。フロレンティーノはバルベルデにキャプテンマークを任せることに全く納得していない」と強調した。
過去12か月はバルベルデにとって厳しい期間だった。シャビ・アロンソ前監督との対立に加え、レアル・マドリードが2025-2026シーズンを無冠で終えたことで、彼はサポーターや評論家から激しい批判を受けた。
さらに2026年W杯でもウルグアイがグループリーグ敗退となり、期待外れに終わった。この結果、彼への圧力は増し、マルセロ・ビエルサ監督との対立にも発展した。
2026-2027シーズンは好スタートを切って立場を安定させたい。
ペレス会長が指揮体制を見直すかは不透明だが、現時点でバルベルデが近い将来解任される兆候はない。
ヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードのキャプテンマークを巻きたいと表明した。しかしシゴロラは、彼やチームメイトのキリアン・ムバッピがその資格があるか疑問を呈した。
彼は「2人とも年齢的には問題ないが、バルベルデに代わってレアル・マドリードのキャプテンとなるだけの性格やプロ意識があるとは思えない」と語った。