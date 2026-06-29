Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

翻訳者：

レアル・マドリードで水面下の争いが続く。ペレスは不文律を破るか。

ウルグアイ 対 スペイン
ウルグアイ
スペイン
ワールドカップ
ジョゼ・モウリーニョ
フェデリコ・バルベルデ
マルセロ・ビエルサ
ヴィニシウス・ジュニオール
キリアン・エンバペ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
ウルグアイ
スペイン
メキシコ
ポルトガル
アルゼンチン
ブラジル
フランス

バルベルデには激しいプレッシャーがのしかかる。ムバッペとヴィニシウスが待機中。

レアル・マドリードは今夏、ジョゼ・モウリーニョ監督が復帰し、新時代を迎えようとしている。

また、契約満了でDFダニー・カルバハルが退団し、フェデリコ・バルベルデが後任に就いたが、この人事はフロレンティーノ・ペレス会長の意向とは異なるという。

  • カリファ・カルファハル……要塞化された拠点

    レアル・マドリードのキャプテンマークは在籍年数で決まる。バルベルデは2016年にペニャロールから加入し、現在トップチームで最も在籍が長い選手であるため、キャプテンマークを任された。

    しかし直前、彼はチームメイトのオリビエ・チュアミニとトラブルを起こしていた。昨年5月の練習後、両者は乱闘に発展した。

    • 広告

  • ペレスの懸念……突如決断か？

    この騒動でバルベルデとチュアメニには罰金が科された。同時に、ウルグアイ人選手がキャプテンを続けるべきか疑問も強まった。

    ジャーナリストのアルベルト・ペレイロ氏とサンティ・セゴロラ氏はラジオ局「オンダ・セロ」で、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がバルベルデのチーム内での立場に懸念を抱き、キャプテン制度の変更も検討していると語った。

    番組『RadioEstadio Noche』でも「現在マドリードではキャプテンマークの行方を巡り議論が起きている。フロレンティーノはバルベルデにキャプテンマークを任せることに全く納得していない」と強調した。

  • バルベルデを包囲するプレッシャー

    過去12か月はバルベルデにとって厳しい期間だった。シャビ・アロンソ前監督との対立に加え、レアル・マドリードが2025-2026シーズンを無冠で終えたことで、彼はサポーターや評論家から激しい批判を受けた。

    さらに2026年W杯でもウルグアイがグループリーグ敗退となり、期待外れに終わった。この結果、彼への圧力は増し、マルセロ・ビエルサ監督との対立にも発展した。

    2026-2027シーズンは好スタートを切って立場を安定させたい。

    ペレス会長が指揮体制を見直すかは不透明だが、現時点でバルベルデが近い将来解任される兆候はない。

  • ヴィニシウスか、ムバッピか？

    ヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードのキャプテンマークを巻きたいと表明した。しかしシゴロラは、彼やチームメイトのキリアン・ムバッピがその資格があるか疑問を呈した。 

    彼は「2人とも年齢的には問題ないが、バルベルデに代わってレアル・マドリードのキャプテンとなるだけの性格やプロ意識があるとは思えない」と語った。