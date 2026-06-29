レアル・マドリードで水面下の争いが続く。ペレスは不文律を破るか。

この騒動でバルベルデとチュアメニには罰金が科された。同時に、ウルグアイ人選手がキャプテンを続けるべきか疑問も強まった。

ジャーナリストのアルベルト・ペレイロ氏とサンティ・セゴロラ氏はラジオ局「オンダ・セロ」で、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がバルベルデのチーム内での立場に懸念を抱き、キャプテン制度の変更も検討していると語った。

番組『RadioEstadio Noche』でも「現在マドリードではキャプテンマークの行方を巡り議論が起きている。フロレンティーノはバルベルデにキャプテンマークを任せることに全く納得していない」と強調した。