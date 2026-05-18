マレスカは退任し、チェルシーは4カ月前から長期プロジェクトの準備を開始した。ブルーコが所有するレーシング・ストラスブールから、フランスで成功を収めたリアム・ローゼニオールを1月初めに招へいした。彼は「このクラブには独特の精神と輝かしい歴史がある」と語った。 私の仕事は、このアイデンティティを守り、毎試合その価値観を体現し、今後もトロフィーを獲得し続けるチームを築き上げることだ」と就任時に語った。

しかし、彼はアロンソが現在進めようとしているようなチーム作りは実現できなかった。41歳のロゼニオールはわずか3カ月半で解任された。序盤はまずまずだったが、一度不振に陥ると連鎖的に敗戦が続き、終焉を迎えた。 公式戦8試合で7敗した4月末、クラブは2032年までの契約を残しながらもロゼニオール解任を決断。一部のスター選手やロッカールームの支持を得られなかったことが致命傷となった。

これは、レアル・マドリードでの失敗が同様の理由によるものだったアロンソにとっての警告となるだろう。バイエル・レバークーゼンで成功を収めた後、44歳の彼は昨夏、古巣レアルへ復帰したが、在任は半年強に終わった。 解任の数ヶ月前から、ヴィニシウス・ジュニアやジュード・ベリンガムらスター選手が指導法に反発していると報じられていた。 人間関係の亀裂はスポーツ面の成功を阻み、アロンソはチームを「幼稚園」と表現したとされる。

チェルシーでも同じ運命を辿るのか。ロゼニオールは「可能性が高い」と語るが、クラブはアロンソのオーラに期待する。選手としての名声とレバークーゼンでの優勝実績が、そのオーラを前任者より際立たせる。首脳陣は、アロンソがコール・パーマーらを導く最適任者と確信している。 4年にわたる追跡調査が示すとおり、クラブは彼の能力を強く信頼している。レバークーゼンでの実績が評価され、アロンソは「理想の監督」としてスタンフォード・ブリッジに迎えられた。