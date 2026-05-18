チェルシーは日曜、来季からシャビ・アロンソが新監督に就くと正式発表した。多くの人が疑問を抱いたはずだ。「なぜ彼はチェルシーを選ぶのか」。レアル・マドリードで混乱を経験したばかりなのに、なぜまた混乱が予想されるクラブへ移るのか。
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レアル・マドリードで十分ドラマを味わったはず。なぜシャビ・アロンソは今、チェルシーを選んだのか。
2030年までの4年契約には破格の年俸が盛り込まれているが、チェルシーの公式発表の細部から、アロンソ採用の理由をうかがわせる要素が見える。 直前の前任者エンツォ・マレスカやリアム・ローゼニオールは「ヘッドコーチ」と紹介されたが、アロンソは「マネージャー」と表記された。この小さな違いは、日々の業務で大きな意味を持つ可能性がある。
「マネージャー」は選手編成や移籍にも権限を持ち、「ヘッドコーチ」より権限が大きい。この肩書きはアロンソの希望ではなく、2022年にチェルシーを買収した「ブルーコ（BlueCo）」の戦略変更によるものだという。 監督だけでなくスポーツディレクターの役割も担うことで、アロンソはクラブの未来に持続的に影響できる。この体制なら、チェルシーが彼に忍耐力を持ち、着実に強力なチームを築く可能性もある。
2024年夏に就任したマレスカにはその忍耐力が示されず、オーナーは早期に解任した。 イタリア人指揮官は着実にチームを構築し、前季4位で2年ぶりのCL復帰を果たし、昨夏はクラブW杯を制した。それでも2025～26年年明けの解任時、チームは5位。その順位は今や遠い。
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シャビ・アロンソはレアル・マドリードで、チェルシー時代の前任者と同じような経験をしました。
マレスカは退任し、チェルシーは4カ月前から長期プロジェクトの準備を開始した。ブルーコが所有するレーシング・ストラスブールから、フランスで成功を収めたリアム・ローゼニオールを1月初めに招へいした。彼は「このクラブには独特の精神と輝かしい歴史がある」と語った。 私の仕事は、このアイデンティティを守り、毎試合その価値観を体現し、今後もトロフィーを獲得し続けるチームを築き上げることだ」と就任時に語った。
しかし、彼はアロンソが現在進めようとしているようなチーム作りは実現できなかった。41歳のロゼニオールはわずか3カ月半で解任された。序盤はまずまずだったが、一度不振に陥ると連鎖的に敗戦が続き、終焉を迎えた。 公式戦8試合で7敗した4月末、クラブは2032年までの契約を残しながらもロゼニオール解任を決断。一部のスター選手やロッカールームの支持を得られなかったことが致命傷となった。
これは、レアル・マドリードでの失敗が同様の理由によるものだったアロンソにとっての警告となるだろう。バイエル・レバークーゼンで成功を収めた後、44歳の彼は昨夏、古巣レアルへ復帰したが、在任は半年強に終わった。 解任の数ヶ月前から、ヴィニシウス・ジュニアやジュード・ベリンガムらスター選手が指導法に反発していると報じられていた。 人間関係の亀裂はスポーツ面の成功を阻み、アロンソはチームを「幼稚園」と表現したとされる。
チェルシーでも同じ運命を辿るのか。ロゼニオールは「可能性が高い」と語るが、クラブはアロンソのオーラに期待する。選手としての名声とレバークーゼンでの優勝実績が、そのオーラを前任者より際立たせる。首脳陣は、アロンソがコール・パーマーらを導く最適任者と確信している。 4年にわたる追跡調査が示すとおり、クラブは彼の能力を強く信頼している。レバークーゼンでの実績が評価され、アロンソは「理想の監督」としてスタンフォード・ブリッジに迎えられた。
ハビ・アロンソはチェルシーで自分の可能性を最大限に引き出しているか？
アロンソがチェルシーに可能性を感じるもう一つの理由は、チームの高いクオリティだ。エンツォ・フェルナンデスとモイセス・カイセドという世界屈指のセントラルMF、そして創造性豊かなコール・パーマーが在籍している。 攻撃陣にはエステバオやジェイミー・ギッテンズ、守備陣にはジョレル・ハトがおり、前十字靭帯断裂前に世界クラスへ成長しつつあったレヴィ・コルウィルもいる。
アロンソ監督がこれらの選手をさらに成長させ、戦術でチームをまとめれば、イングランドやヨーロッパで再びトップレベルに返り咲くことも可能だ。 その実現には、世界最高峰のGK補強や、ジョアン・ペドロへの前線サポート強化など、いくつかの調整が必要だ。
アロンソは就任前にチェルシーの状況を綿密に分析していたはずだ。アルネ・スロット監督の去就を見れば、近い将来リヴァプール監督の座が回ってきた可能性もある。 アンフィールド・ロードは、彼が選手としてアイコンとなり、レバークーゼンを退団後に「夢の移籍先」として挙げていた3つのクラブ（レアル・マドリード、FCバイエルン、FCリヴァプール）の1つがある場所だ。 だが、レアルでの失敗が彼に考えを変えさせ、過去がなく、たとえ失敗してもダメージが小さいクラブを選んだとも考えられる。
それでも、チェルシーでの失敗は、監督として初めて長期的なダメージを与える可能性がある。リスクは高いが、挑戦の大きさもまた彼を惹きつけたのだろう。
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チェルシーFCのシャビ・アロンソ：一線上の戦い
高額契約が多いイングランド代表はメンバーが肥大化し、組織性が欠けている。選手たちはまるで無作為に集められたようだ。アロンソはまず陣容を整理し、起用する選手としない選手を明確にしなければならない。序列を確立しつつ、若手を軸にしつつも、もう少し経験豊富な選手も必要だ。 すでに今夏の移籍市場で「メンタリティの怪物」補強が噂されている。
再構築に必要な資金は十分にある。 チェルシーも移籍市場で「アロンソの下でプレーすればキャリアが伸びる」と訴求し、獲得候補を説得する方針だ。現在10位のチームは来季CL出場が絶望的で、欧州カップ戦への出場も危ぶまれるため、この戦略は不可欠である。
懸念は、計画がすぐには奏功せず低迷期に入ったとき、クラブがどれほど忍耐力を保てるかだ。マレスカやロゼニオールとは異なり、アロンソに十分な時間が与えられるのか。 トーマス・トゥヘルが3年半前に去って以来、チェルシーはグラハム・ポッター、マウリシオ・ポチェッティーノ、ロゼニオールなど5人の監督を短期間で交代。1年半以上在任したのは2016～2018年のアントニオ・コンテが最後だ。
「オーナーやスポーツ部門の幹部との話し合いから、我々が同じ野心を共有していることは明らかだった」とアロンソは強調した。7月1日から、彼はロンドンで背負うリスクが報われるよう全力を尽くすことになる。大胆な決断と誤った選択の境界線は、実に細いものだ。
シャビ・アロンソの前任者たち：チェルシーFCの過去5人の監督
監督
就任
退任
試合数
勝率
グラハム・ポッター
2022年9月8日
2023年4月2日
31
1.42
フランク・ランパード
2023年4月6日
2023年6月30日
11
0.45
マウリシオ・ポチェッティーノ
2023年7月1日
2024年6月30日
51
1.78
エンツォ・マレスカ
2024年7月1日
2026年1月1日
92
1.97
リアム・ロゼニオール
2026年1月8日
2026年4月22日
23
1.52