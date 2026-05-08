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Thomas Hindle

翻訳者：

レアル・マドリードで何が起きているのか？ 混乱する「エル・クラシコ」準備は、フロレンティーノ・ペレス会長がキリアン・エムバペ獲得の代償を計上する中、夏の抜本的刷新が必要であることを示している。

Analysis
レアル・マドリー
オーレリアン・チュアメニ
キリアン・エンバペ
フェデリコ・バルベルデ
ラ・リーガ
特集＆コラム
バルセロナ 対 レアル・マドリー

レアル・マドリードで緊張が高まり、チームメイトが殴り合いに発展した。今シーズン、舞台裏ではぎくしゃくした空気が漂っていた。タイトルを取れない稀なシーズンには、不満が囁かれ、地元メディアが騒ぐものの、具体的な事態に発展することは少ない。

どうやら、これまでと同じようだ。 シーズンを通じて水面下で何かが煮詰まっていたようで、木曜の朝、それが表面化した。 誰が何を言ったのか、なぜこうなったのかは依然不明だが、いくつかの事実が明らかになっている。 練習中、フェデリコ・バルベルデがオーレリアン・チュアメニに激しいタックルを行い、チュアメニが反発。その後、バルデベバスのロッカールームで身体的な衝突が発生した。 その際、バルベルデはテーブルに頭を打ち病院へ搬送され、「頭蓋脳外傷」と診断されて10～14日間戦列を離れることになった。

とはいえ、これは敵対するギャングの抗争ではない。それでも、事態がエスカレートしたのは事実であり、混乱が続く今シーズンの象徴的な出来事だ。ピッチで苦戦するのは一つのことだが、喧嘩でチームメイトを病院送りし、それが公になるのは別の問題である。

シーズンを通じ、口論や内紛、裏切りの噂が絶えなかったチームは、ついに暴力という手段を選んだ。タイトル争いは事実上終わり、今夏は近年で最も重要な時期となるだろう。 その前にクラシコが控える。ここで勝てなければ、マドリードは公式にリーガの王座を明け渡す。これ以上の混乱は想像できない。

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    キリアン・ムバッペと混沌とした2024年の夏

    接点を見つけるのは難しい。だが、時系列を振り返るのが最も妥当だ。2024年の夏、マドリードはキリアン・ムバッペを獲得した。ムバッペはチームメイトが入院した原因ではない。しかし、彼の加入でマドリードに混乱の時代が始まった。

    それまでチームは調和がとれ、雰囲気も良好だった。 ヴィニシウス・ジュニアとジュード・ベリンガムは連係して得点を重ね、ロドリゴも好プレーを見せる。カルロ・アンチェロッティはロッカールーム、ファン、クラブの文化を掌握。トニ・クロースとルカ・モドリッチがベテランの知恵をもたらし、ダニ・カルバハルも30代で再起していた。

    しかしその夏、ムバッペ加入とクロース退団が重なり、ロッカールームの空気は一変。ムバッペはシステムや守備を度外視するタイプで、チームに溶け込まなかった。 彼は自分の世界を生きており、クリスティアーノ・ロナウドの得点記録を塗り替えた。しかしそれが勝利につながったわけではない。チームはチャンピオンズリーグで敗退し、バルセロナにリーガ・エスパニョーラを奪還された。苛立ちを隠せないアンチェロッティは、ヴィニシウスとムバッペを前線に置く4-4-2を採用したが、機能しなかった。

    その年、人々の記憶に残ったのは、審判への品位を欠いたキャンペーンだけだった。クラブ公式ではない「レアル・マドリードTV」が、審判がバルサ寄りでありマドリードに敵対的だと主張するプロパガンダ映像を流した。その姿は、子供じみても見えた。

    • 広告
  • xabi alonso(C)Getty Images

    問題を引き起こした戦術家、シャビ・アロンソ

    シャビ・アロンソは救世主だった。彼が率いるバイエル・レバークーゼンは若く、技術が高く、バランスが取れ、見る者を魅了した。彼はバイエルン・ミュンヘンをブンデスリーガの頂から引きずり下ろし、名監督への道を歩んでいた。

    クラブワールドカップを控えたマドリードは早々に彼を招聘。アロンソ本人は7月就任を希望していたとされる。奇妙な夏だった。マドリードは悪くなかったが、素晴らしいとも言えなかった。 クラブワールドカップ準決勝でパリ・サンジェルマンに完敗しても、驚きは少なかった。試合後、チームはメディアに選手を一人も送らず、アロンソは「あのピッチのチームは自分のチームではない」と語った。

    だが彼が率いるはずだったチームも、まだ完成にはほど遠かった。彼は選手たちに早すぎた要求を突きつけ、個の集合体にまるで完成された機械のような動きを求めた。結果として指導が空回りし、ヴィニシウスとの確執やムバッペとの緊張関係も表面化した。 さらに怪我人の続出、新戦力のフィット遅れ、メディアへの確信不足が重なり、アロンソは勝ち目のない戦いを強いられた。1月12日、スペイン・スーパーカップ決勝でバルセロナに敗れた翌日に退任。この時点ですでにバルサに4ポイント差をつけられ、マンチェスター・シティ、リヴァプール、そして最も懸念されたセルタ・ビーゴにも敗れていた。

    さらに懸念されたのはロッカールームの混乱だ。ヴィニシウスの不満は顕著で、アロンソは雰囲気や文化、不振について常に質問攻めに遭っていた。監督として振る舞おうとしても、彼はまるで好かれないベビーシッターのように扱われた。

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    アルバロ・アルベロアと限られた選択肢

    こうしてアルバロ・アルベロアの時代が始まった。彼は本質を掴んでいた。 「マドリードはマドリードだ。タイトルを獲るのが当然だ」と語った。就任会見では「勝つこと」と「全員を満足させること」の二つを強調。ヴィニシウスには少しの愛情が必要だったと言い、ボールを回しアイデアを与えれば結果は出るとした。

    しかし結果はすぐ悪化した。カップ戦で2部アルバセテに敗れたとき、彼はベンチにいた。若手を起用したが、本来勝たねばならない試合だった。その後も彼はロス・ブランコスをタイトル争いから遠ざけている。

    1月以降、ヘタフェ、オサスナ、マヨルカに敗れ、7敗。ジローナやベティス戦でも勝ち点を落とした。 チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンに敗れたのはやむを得ないが、チームは完全に圧倒された。クラブが彼を正式監督とするのか暫定なのかを示さなかったのは大きな不安要素だった。来季も彼がベンチに座る可能性は低い。

  • KYLIAN MBAPPE REAL MADRIDGetty Images

    耳をつんざくような周囲の騒音

    敗戦よりも、その背景にある混乱が深刻だ。ここ数か月、私生活でも公の場でもトラブルが相次ぎ、監督はロッカールームを掌握できておらず、選手間の不仲も顕著だ。 4月にはDFアントニオ・ルディガーがチームメイトと口論になり、後に謝罪して昼食会を開いた。

    その1週間後、ムバッペはレアル・マドリードのコーチと対立。トレーニングでアシスタントコーチが彼にオフサイドを宣告したのだ。 ムバッペはこの判定に反発し、『The Athletic』によると「侮辱的な言葉で怒りを露わにした」という 競争心の強いアスリート同士が衝突するのは珍しいことではない。しかし、不和が噂されるクラブでその場面がメディアにリークされたことは深刻だ。しかもムバッペから謝罪のランチの話は聞かれなかった。

    今週初めのレアル・ベティス戦で負傷したムバッペは、リハビリ代わりにガールフレンドとイタリアへ旅行へ行った。自由な行動は彼の権利でも、チームワークを損なうとの声は多い。

    その後、アルベロアはこの件から距離を置いた。彼は「負傷選手の計画は医療スタッフが監督し、バルデベバスへの移動が必要かも彼らが判断する」と語った。

    だが報道によると、アルベロアは不満だったという。 回復中のカルバハルはベンチでリバプールのトレント・アレクサンダー＝アーノルドの守備関与が少ないことを嘲笑したように見えた。今年マドリードの「ソープオペラ」で脇役に甘んじているベリンガムは、チャンピオンズリーグでバイエルンに敗れた後、審判を強く批判した。アルダ・ギュレルは明確な理由なく審判と口論し、パフォーマンス的なレッドカードを提示された。さらに6選手が監督と口をきいていないとも報じられている。

  • AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images

    どうしてこんなことが許されてきたのでしょうか？

    再び最新の火種に戻ろう。事態は爆発した。ビッグクラブが苦境に立たされると、必ずロッカールームで派閥の噂が立つ。グループが対立し、一部の選手は孤立する。たいていはSNSの話題で終わるが、病院へ通う事態になれば話は別だ。

    最大の疑問は、なぜこれほど長く放置されたのかだ。ムバッペの加入と奇妙な2024年の夏が毒をまき散らしたなら、なぜマドリードは対処できなかったのか？ 答えはシンプルだ。マドリードには「負ける」という選択肢がない。このクラブは常に個性豊かな選手で溢れ、名将と賢明なリーダーが統制してきた。 個性派は揃っているが、エゴを統制する存在がいない。クラブの信条は「勝利がすべてを解決する」だ。トロフィーが並んでいればドラマは小さな問題に過ぎない。

    それでも今、マドリードは2年連続無冠の危機に立たされている。彼らは「調和を重んじ、エゴを捨て、使命に集中すべきだ」という現実を受け入れられていない。タイトル獲得は容易ではない。バルサが国内で好調で、チャンピオンズリーグでも数チームが一段上のレベルにあるからだ。

    週末にホームで宿敵に負ければ、リーグタイトルもバルサに奪われる悪夢が現実になる。

  • FBL-ESP-CUP-REAL MADRIDAFP

    不満の夏？

    これからどうする？ 絶対的な権限を持つフロレンティーノ・ペレス会長は、賛否ある中でも「天才的」と称する計画を打ち出した。それはジョゼ・モウリーニョの再招聘だ。しかし、これほど馬鹿げた解決策は考えにくい。マドリードに必要なのは、チームに良い雰囲気を運び、ロッカールームの和を保ちつつ、戦術も実行できる人物だ。 いらないのは、全盛期を過ぎ、行く先々で敵を作り、すでに不和なチームをさらに分裂させるかもしれない厳格な指導者だ。

    それ以外については？ まあ、この夏は大きな転機になりそうだ。問題は、マドリードには余剰戦力があまりいないということだ。 売却候補はほとんどいない。バルベルデは副キャプテンで移籍金は1億ユーロ超、チュアメニは守備的MFの要、ルディガーは契約延長間近と報じられている。退団が確実視されるカルバハル、アラバ、セバロスは全員控えだ。

    つまり、ロス・ブランコスは岐路に立つ。チームを解体する選択肢もある。ヴィニシウスやバルベルデを放出するのだ。カマヴィンガやディアスを売却して無駄を削る手もある。すべてをリセットし、モウリーニョを招へいして様子を見る方法も考えられる。ポルトガル人監督とムバッペ、そして他の10人で布陣する可能性さえある。 あるいは、勝利を追い求めつつ内部の対立を避ける「マドリード流」を貫く道もある。

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