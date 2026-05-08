どうやら、これまでと同じようだ。 シーズンを通じて水面下で何かが煮詰まっていたようで、木曜の朝、それが表面化した。 誰が何を言ったのか、なぜこうなったのかは依然不明だが、いくつかの事実が明らかになっている。 練習中、フェデリコ・バルベルデがオーレリアン・チュアメニに激しいタックルを行い、チュアメニが反発。その後、バルデベバスのロッカールームで身体的な衝突が発生した。 その際、バルベルデはテーブルに頭を打ち病院へ搬送され、「頭蓋脳外傷」と診断されて10～14日間戦列を離れることになった。

とはいえ、これは敵対するギャングの抗争ではない。それでも、事態がエスカレートしたのは事実であり、混乱が続く今シーズンの象徴的な出来事だ。ピッチで苦戦するのは一つのことだが、喧嘩でチームメイトを病院送りし、それが公になるのは別の問題である。

シーズンを通じ、口論や内紛、裏切りの噂が絶えなかったチームは、ついに暴力という手段を選んだ。タイトル争いは事実上終わり、今夏は近年で最も重要な時期となるだろう。 その前にクラシコが控える。ここで勝てなければ、マドリードは公式にリーガの王座を明け渡す。これ以上の混乱は想像できない。