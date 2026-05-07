スペイン紙『マルカ』によると、現在、レアル・マドリードの監督と会話拒否している選手が6人もいるという。名前は明かされていない。
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レアル・マドリードで不和と新たな騒動：6人の選手がアルヴァロ・アルベロア監督と口をきかなくなったと報じられている
ここ数日、チーム内の一部とアルベロアとの間に冷たい空気が漂っているという報道が相次いでいる。『ムンド・デポルティーボ』紙は「爆発寸前の雰囲気」と伝え、ロッカールームを「火薬庫」と表現した。ヴィニシウス・ジュニア、キリアン・エムバペ、ジュード・ベリンガムといったスター選手たちが、時に互いに火種になっているという。
以前にはマルカ紙とAS紙が、ダニ・セバロスとアルベロアの激しい口論を報道。その結果、セバロスは監督との接触を一切拒否したという。 さらに、ダニ・カルバハルもチーム内での役割に不満で、今夏契約満了を迎える右サイドバックは負傷も重なり契約延長は難しいとされている。
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レアル・マドリード：バルベルデとチュアメニが激論か？
『マルカ』紙によると、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが練習中に口論になり、突き飛ばし合ったという。騒ぎはロッカールームでも続き、一触即発の事態になった。
この騒動は、以前発覚したアントニオ・リュディガーとアルバロ・カレラスのトラブルとも関連する。リュディガーがカレラスを平手打ちしたという報道は、SPOXによると事実ではない。
さらに『The Athletic』は、ムバッペがスタッフと口論になり侮辱したと報じた。『L’Equipe』によると、27歳の彼の振る舞いや特権に不満を抱く選手が増えているという。
今季も主要タイトル獲得は絶望的で、バルセロナが日曜のクラシコで優勝を決める可能性もある。今年初めにシャビ・アロンソから監督を引き継いだアルベロアは、解任目前とされる。後任にはモウリーニョが有力で、クロースの役員復帰も噂されている。