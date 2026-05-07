『マルカ』紙によると、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが練習中に口論になり、突き飛ばし合ったという。騒ぎはロッカールームでも続き、一触即発の事態になった。

この騒動は、以前発覚したアントニオ・リュディガーとアルバロ・カレラスのトラブルとも関連する。リュディガーがカレラスを平手打ちしたという報道は、SPOXによると事実ではない。

さらに『The Athletic』は、ムバッペがスタッフと口論になり侮辱したと報じた。『L’Equipe』によると、27歳の彼の振る舞いや特権に不満を抱く選手が増えているという。

今季も主要タイトル獲得は絶望的で、バルセロナが日曜のクラシコで優勝を決める可能性もある。今年初めにシャビ・アロンソから監督を引き継いだアルベロアは、解任目前とされる。後任にはモウリーニョが有力で、クロースの役員復帰も噂されている。