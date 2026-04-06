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「レアル・マドリードでプレーしたくない人なんているのか？！」――ゲイリー・リネカー、チェルシーでのエンツォ・フェルナンデスに対するリアム・ロゼニオールの「奇妙な」出場停止処分に疑問を呈する
ローゼニオールがフェルナンデスに厳しく対処する
チェルシーのロゼニオール監督は、FAカップ準々決勝のポート・ヴェイル戦および来週日曜日のマンチェスター・シティとの重要なプレミアリーグ戦において、フェルナンデスをメンバーから外すという断固たる措置を講じた。この処分は、25歳の同選手が最近のインタビューで、今シーズン以降の西ロンドンでの在籍について不透明感を示したことを受けたものだ。今シーズン、フェルナンデスは頻繁にキャプテンを務めていたが、ロゼニオール監督は、クラブの指導部として「組織の規範」を逸脱した行為に対しては断固として対応する必要があると主張した。
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リネカー、ベルナベウでの野心を擁護
リネカーは、移籍金1億700万ポンドのこのMFを擁護し、レアル・マドリードへの移籍に関心を示すことは、チェルシーに対する侮辱ではなく、ごく自然な野心であると主張した。また、この解説者は、クラブの懲戒措置に一貫性がないと指摘し、国際試合の合間に同様の物議を醸す発言をしたマルク・ククレジャが処罰を免れたことを挙げた。
ポッドキャスト『The Rest is Football』で、リネカーは次のように語った。「（ローゼニオールがフェルナンデスをベンチ外にしたのは）少し奇妙だと思った。彼が特に悪いことやチェルシーに不利益となるようなことを言ったとは思わない。基本的には、マドリードに住みたいと言っただけだ。ククレジャもバルセロナについて似たようなことを言ったが、全く処分されなかった。誰がレアル・マドリードでプレーしたくないというのか？ 出場停止処分には納得できない。処分したいなら罰金を科して内部で処理すればいいが、出場停止がどう役立つのか分からない。ポート・ヴェイル戦では明らかに何の影響もなかったが、ただ少し奇妙に思えただけだ。」
スタンフォード・ブリッジの文化が注目を集めている
ロゼニオール監督は、今シーズン12ゴール6アシストを記録しているフェルナンデスを擁しながらも、波乱のシーズンを立て直すため、チーム内の規律を最優先した。監督は、クラブが築き上げつつある文化を守るために、この内部処分は必要だったと主張している。その決断について、ロゼニオール監督は次のように付け加えた。「エンツォがそのような発言をしたことは残念だ。彼に対して悪口は一切ないが、我々の文化や築き上げようとしているものに関して、一線を越えてしまった。 「人間として、人として、そして選手として、彼には最大限の敬意を抱いている。彼が不満を抱いているのは、チームが成功することを願っているからだ。今回の決定に関しては、私やスポーツディレクターだけの判断ではない。オーナー陣、選手たち、我々は皆、この決定において一致している。エンツォへの扉が閉ざされたわけではない。これは処分だ。文化を守る必要がある。その点において、一線は越えられてしまったのだ。」
- AFP
ブルーズのウェンブリー戦が迫る
チェルシーは、ウェンブリーで行われるリーズ・ユナイテッドとの重要なFAカップ準決勝を控えて、中盤の要を欠いた状態で今後のプレミアリーグの試合を乗り切らなければならない。特にフェルナンデスは2032年まで契約が残っているため、ロゼニオール監督には彼を効果的にチームに再統合させるという重責がのしかかっている。この緊張関係を早期に解消できなければ、チェルシーのタイトル獲得への望みが危ぶまれるだけでなく、夏にレアル・マドリードが獲得に動くという憶測もさらに強まるだろう。