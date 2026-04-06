「レアル・マドリードでプレーしたくない人なんているのか？！」――ゲイリー・リネカー、チェルシーでのエンツォ・フェルナンデスに対するリアム・ロゼニオールの「奇妙な」出場停止処分に疑問を呈する

ロゼニオール監督は、今シーズン12ゴール6アシストを記録しているフェルナンデスを擁しながらも、波乱のシーズンを立て直すため、チーム内の規律を最優先した。監督は、クラブが築き上げつつある文化を守るために、この内部処分は必要だったと主張している。その決断について、ロゼニオール監督は次のように付け加えた。「エンツォがそのような発言をしたことは残念だ。彼に対して悪口は一切ないが、我々の文化や築き上げようとしているものに関して、一線を越えてしまった。 「人間として、人として、そして選手として、彼には最大限の敬意を抱いている。彼が不満を抱いているのは、チームが成功することを願っているからだ。今回の決定に関しては、私やスポーツディレクターだけの判断ではない。オーナー陣、選手たち、我々は皆、この決定において一致している。エンツォへの扉が閉ざされたわけではない。これは処分だ。文化を守る必要がある。その点において、一線は越えられてしまったのだ。」