レアル・マドリードがUEFAにバルセロナタイトル剥奪を要求。ネグレイラ事件の汚職を受け、サンティアゴ・ベルナベウから衝撃の資料が送られた。

『AS』紙によると、ニヨンに送られた報告書は500ページに及ぶ詳細な文書で、マドリード幹部が「明白な証拠」とする過去20年間のラ・リーガにおける組織的不正を記している。

文書には、レアル・マドリードが審判の偏向で「奪われた」と主張するシーズン別勝ち点データも含まれる。ペレス会長は以前「今年は16〜18ポイント奪われた」と具体的に告発していた。

マドリードは、このデータをUEFAに提示し、チェフェリン会長に単なる罰金や一時的な出場停止では不十分だと納得させたい考えだ。



