リヨンに移籍したエンドリックは、18試合で7ゴール7アシストを記録。攻撃の要としてフランスで存在感を示し、先日のPSG戦でも得点とアシストをマークした。

父親は、この復調が再びプレーできる喜びと直結していると語る。「エンドリックの遊び場はピッチだ。彼はただサッカーがしたかった。一時的にその場を奪われたが、リヨンで再び幸せを見つけた。彼も家族も皆、幸せだ」と語った。