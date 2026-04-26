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レアル・マドリードが19歳のブラジル人天才から「遊び場」を奪った後、妻ガブリエリー・ミランダが移籍決断に与えた影響
エンドリックがマドリードで感じる不満の背景には「遊び場」の比喩がある。
エンドリックの家族が厳しい意見を表明したことで、レアル・マドリードの若手選手起用が再び批判されている。大きな期待を背負ってスペインへ渡ったブラジルの若者は、シャビ・アロンソ監督の下で出場機会を得られず苦悩した。その状況は冬の移籍市場でリオンへのレンタル移籍につながったが、この決断が彼のパフォーマンスと精神状態を好転させた。
スペインでの日々について、父ダグラス・ソウザは「彼らは息子の遊び場を奪った」とESPNブラジルに語り、サッカーをする機会を奪われたと主張した。
- AFP
ガブリエリー・ミランダがリヨン移籍に影響を与えた
ベルナベウでの戦術的な不満は別として、ソウザ監督はリーグ・アン移籍が軽率な決断でなかったと明かし、その決定には選手の身近な人々が重要な役割を果たしたと語った。特に、レギュラー出場を求めてフランスへ渡る交渉では、エンドリックの妻ガブリエリー・ミランダが決定打となった。 「私の義理の娘（エンドリックの妻）は、彼がリヨンへ移籍する上で決定的な役割を果たしました。私たちにとって重要なのは、彼が幸せそうな姿を見ることです」とソウザは語った。
フランスで幸せと健康を取り戻す
リヨンに移籍したエンドリックは、18試合で7ゴール7アシストを記録。攻撃の要としてフランスで存在感を示し、先日のPSG戦でも得点とアシストをマークした。
父親は、この復調が再びプレーできる喜びと直結していると語る。「エンドリックの遊び場はピッチだ。彼はただサッカーがしたかった。一時的にその場を奪われたが、リヨンで再び幸せを見つけた。彼も家族も皆、幸せだ」と語った。
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ワールドカップへの夢が目前に
2026年ワールドカップが近づく中、復活したエンドリックが再び代表チームの話題の中心になっている。父親は、息子の活躍が厳しい冬を乗り越え、世界最大の舞台で攻撃の先頭に立つ準備が整ったというメッセージを代表コーチ陣に送っていると語る。
「期待は大きい。PSG戦でのプレーを見れば、アンチェロッティが注目する理由が分かる」とソウザ氏は語る。さらに「謙虚さと集中力を保ち、次の4試合でもこの調子を維持すれば、代表入りを勝ち取れるだろう」と締めくくった。