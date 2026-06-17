レアル・マドリードは今夏も主役だ。ベルナルド・シルバ（マンチェスター・ユナイテッドからフリー）、コナテ（リヴァプールからフリー）、 さらに、契約解除金2000万ユーロでダムフリーズ（インテル）、6000万ユーロでククレッラ（チェルシー）の獲得も完了。フロレンティーノ・ペレス会長は選挙勝利の公約通り、1億5000万ユーロの大型補強も予定している。 資金も十分で、モウリーニョ監督の下、バルセロナが2連覇中のリーグと、クラブの庭であるチャンピオンズリーグでの巻き返しを狙う。
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レアル・マドリードが1億5000万ユーロの補強を検討、候補はオリゼかエンツォ・フェルナンデス。
アトレティコ・マドリード、ジュリアンの獲得を見送る
ビッグクラブから最初のオファーがあったが、計画通りには進まなかった。 標的はアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスだったが、同クラブは即座に拒否した。レアルは「取締役会を経て1億5000万ユーロを提示した」と発表。対するアトレティコも回答を公表した。 アトレティコはこれを検討し、良好な関係に感謝しつつ、契約解除条項を理由に拒否した」。
OLISE？いいえ、結構です
オリゼの獲得も実現しないだろう。スペインではW杯後に新オファーがあると見られるが、バイエルン・ミュンヘンのヘルベルト・ハイナー会長は『ビルト』紙に「ペレス会長、オファーは不要だ」と語り、レアル・マドリードへの移籍を否定した。 5000万ユーロで獲得したフランス代表は売却対象外だ。金額の問題ではなく、次期バロンドール候補を放出する理由はない。ライバルへ移籍すればイメージダウンは避けられない。
エンツォ・フェルナンデスが承諾
エンツォ・フェルナンデスはマドリードなら移籍に前向きだ。アルゼンチン代表としてW杯に出場中の彼は、数カ月前にチェルシーから罰金処分を受けた。キャプテンとして不適切な発言が理由だ。「スペインに住んでみたい。マドリードはとても好きだ。ブエノスアイレスを思い出させる。 選手には住む場所の自由がある。英語も話せるが、スペイン語のほうが楽だ」。チェルシーは現時点で移籍交渉に応じないが、今後数週間で変わる可能性もある。エンツォは2023年冬、1億2100万ユーロでベンフィカから加入した。