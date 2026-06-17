エンツォ・フェルナンデスはマドリードなら移籍に前向きだ。アルゼンチン代表としてW杯に出場中の彼は、数カ月前にチェルシーから罰金処分を受けた。キャプテンとして不適切な発言が理由だ。「スペインに住んでみたい。マドリードはとても好きだ。ブエノスアイレスを思い出させる。 選手には住む場所の自由がある。英語も話せるが、スペイン語のほうが楽だ」。チェルシーは現時点で移籍交渉に応じないが、今後数週間で変わる可能性もある。エンツォは2023年冬、1億2100万ユーロでベンフィカから加入した。