レアル・マドリードが移籍に関心を示す中、マンチェスター・シティがロドリに新契約を提示

こうした憶測は、ロドリ自身が自身のキャリア目標について率直に語ったことがきっかけとなっている。このミッドフィルダーは、サンティアゴ・ベルナベウへの移籍を噂する声に、ほとんど否定する素振りを見せなかった。ロドリは次のように語った。「契約はあと1年残っている。いずれは腰を据えて話し合わなければならない時が来るだろう」。レアル・マドリードからの関心に具体的に問われると、彼はこう付け加えた。「世界最高のクラブからのオファーを断ることはできない。

「ラ・リーガに戻りたいですね。今でも試合は追っています。スペイン国外でプレーするつもりはなかったのですが、マンチェスター・シティからのオファーがありました。プレミアリーグは私の弱点であり、スリリングなリーグですが、非常に過酷なリーグでもあります。限界まで追い込まれます。もう7年ここでプレーしていますが、時の流れを感じています。でも今のところは、ここでとても幸せです。」