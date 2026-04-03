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レアル・マドリードが移籍に関心を示す中、マンチェスター・シティがロドリに新契約を提示
クラブが中盤の要を確保すべく動き出す
マンチェスター・シティは、エティハド・スタジアムでのロドリの将来をめぐる不透明感を解消するため、契約延長に向けた交渉を開始した。 2019年の加入以来、29歳のロドリはペップ・グアルディオラ監督率いるチームの不可欠な心臓部として活躍してきたが、現在の契約は2027年に満了する予定だ。ファブリツィオ・ロマーノの報道によると、クラブはスター選手が契約最終年の12ヶ月に突入する事態を何としても避けたいと考えており、特にサンティアゴ・ベルナベウからの誘いが交渉の影に大きく立ちはだかっていることから、新たな契約条件が提示されているという。
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レアル・マドリード、夏の大型補強を狙う
シティがこのMFを引き留めようとする希望にとって最大の脅威は、スペインの首都からやってくる。 レアル・マドリードは以前からこの元アトレティコ・マドリードの選手に注目しており、現在も彼の状況を注視していると報じられている。シティは彼を残留させたいと考えているが、生まれ故郷への復帰という誘いに心が揺らぐ可能性もあると認識している。ロマーノ氏によると、最終的な決定権は選手本人と家族にあるという。もし彼がオファーを断れば、今夏に大型移籍が実現する可能性がある。
ロドリ、ラ・リーガ復帰の可能性に言及
こうした憶測は、ロドリ自身が自身のキャリア目標について率直に語ったことがきっかけとなっている。このミッドフィルダーは、サンティアゴ・ベルナベウへの移籍を噂する声に、ほとんど否定する素振りを見せなかった。ロドリは次のように語った。「契約はあと1年残っている。いずれは腰を据えて話し合わなければならない時が来るだろう」。レアル・マドリードからの関心に具体的に問われると、彼はこう付け加えた。「世界最高のクラブからのオファーを断ることはできない。
「ラ・リーガに戻りたいですね。今でも試合は追っています。スペイン国外でプレーするつもりはなかったのですが、マンチェスター・シティからのオファーがありました。プレミアリーグは私の弱点であり、スリリングなリーグですが、非常に過酷なリーグでもあります。限界まで追い込まれます。もう7年ここでプレーしていますが、時の流れを感じています。でも今のところは、ここでとても幸せです。」
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健康とトロフィーを目指して戦う
このミッドフィルダーは、体調面の懸念が続き、プレミアリーグではわずか14試合の先発にとどまるなど、身体的に厳しいシーズンを過ごしてきた。それでも、首位のリヴァプールにわずか2ポイント差の2位につけるシティにとって、彼は依然として不可欠な存在である。グアルディオラ監督率いるチームは現在、土曜日に開催されるFAカップ準々決勝でのリヴァプール戦に向け、準備を進めている。