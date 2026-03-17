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レアル・マドリードが獲得を狙うロドリ、マンチェスター・シティでの「不満」を背景に移籍説に言及
MF、スペイン復帰について口を閉ざす
ペップ・グアルディオラ監督率いるチームのミッドフィールドの要であり続けるロドリだが、サンティアゴ・ベルナベウへの移籍に関する憶測は依然として絶えない。報道によると、レアル・マドリードは元アトレティコ・マドリードのこの選手を最優先の獲得ターゲットと位置付けており、マドリードで次世代の才能を率いる理想的な候補と見なしているという。
29歳の同選手は、直近の公の場での発言において、こうした噂を鎮めるような素振りはほとんど見せていない。プレミアリーグ王者との長期的な将来を確約する代わりに、このミッドフィルダーは慎重な姿勢を選択しており、その態度により、夏の移籍市場を控えた欧州のエリートクラブ各チームは警戒を強めることになりそうだ。
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ロドリは依然として口を閉ざしたままだ
シーズン終了後にマンチェスターを去る可能性について問われると、ロドリはその可能性を完全に否定することはなかった。「いや、いや。その質問には答えません。今は、チームと共に今あるもの、そしてかなり充実した今シーズンのことを考えるべき時です。その後にどうなるかは、その時に考えます」と彼はカデナ・セルに語った。
決定力不足に悩むチーム
彼の将来をめぐる不透明感は、シティの国内での支配力の低下と重なっている。ウェストハムとの1-1の引き分け後、ロドリはチームに繰り返し見られる問題に「苛立ち」を感じていると打ち明けた。
「ええ、少しフラストレーションは溜まっています。でも、それが今シーズンのテーマのようなものです。我々は最終ライン付近で苦戦しています」と彼は付け加えた。「ここイングランドでは『ラストサード』と言いますね。決勝点を奪うための質。それが大きな代償となっているかもしれませんが、サッカーにおいて最も重要なのは、ボールをネットに突き刺すことなのです」
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契約期限が迫っている
ロドリの契約は2027年まで残っており、プレミアリーグのマンチェスター・シティは比較的有利な立場にあるものの、ここ最近契約更新が行われていないことから懸念が生じている。推定市場価値は約6500万ユーロとされるが、契約最終年を迎えるにつれ、その価値が下落するリスクをシティは抱えている。近いうちに新たな合意に至らなければ、レアル・マドリードからの誘いや故郷への復帰という魅力に、彼が抗えなくなる可能性もある。
現時点では、選手本人は「当面の焦点は」現在のクラブが最近の不振から脱却し、欧州での野望を取り戻す手助けをすることにあると強調している。シティは火曜日、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦でレアル・マドリードと対戦する。第1戦はマドリードが3-0で勝利している。
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