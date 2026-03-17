レアル・マドリードが獲得を狙うロドリ、マンチェスター・シティでの「不満」を背景に移籍説に言及

ペップ・グアルディオラ監督率いるチームのミッドフィールドの要であり続けるロドリだが、サンティアゴ・ベルナベウへの移籍に関する憶測は依然として絶えない。報道によると、レアル・マドリードは元アトレティコ・マドリードのこの選手を最優先の獲得ターゲットと位置付けており、マドリードで次世代の才能を率いる理想的な候補と見なしているという。

29歳の同選手は、直近の公の場での発言において、こうした噂を鎮めるような素振りはほとんど見せていない。プレミアリーグ王者との長期的な将来を確約する代わりに、このミッドフィルダーは慎重な姿勢を選択しており、その態度により、夏の移籍市場を控えた欧州のエリートクラブ各チームは警戒を強めることになりそうだ。