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レアル・マドリードが混乱する中、バルセロナを率いてラ・リーガ2連覇を達成したハンス・フリックが、同リーグの年間最優秀監督に選ばれた。
カタルーニャの強豪にとって歴史的な国内リーグ戦
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欧州での不調にもかかわらず、驚くべき統計結果
大局的に見れば、フリックはスペイン在任中に目覚ましい成績を残した。 今季は57試合を消化し、44勝3分10敗と高い勝率を誇る。国内では圧倒的な強さを示すものの、欧州では依然として苦戦している。チャンピオンズリーグではアトレティコ・マドリードに準々決勝で敗れ、2年連続でタイトルを逃した。それでも国内での支配力は揺るぎない。
混乱するレアル・マドリードのシーズンを活用する
バルセロナでのフリックの活躍は、最大のライバルであるレアル・マドリードの混乱によってさらに際立った。バルセロナが安定を享受する一方、レアルはロッカールームの対立などからタイトルを一つも獲得できなかった。 混乱はシャビ・アロンソ監督の半シーズンでの辞任で頂点に達し、後任のアルバロ・アルベロアも戦術的な改善をもたらせなかった。結果としてチームは無冠に終わり、今シーズンからジョゼ・モウリーニョの下で再出発を図る。
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来シーズンは国内タイトル獲得に注力する
フリック監督とチームは来季の準備前に十分に休養する。国内では圧倒的な強さを示すも、来シーズンの最大目標はチャンピオンズリーグ制覇だ。監督は国内の安定感を欧州の舞台でも示し、この時代を歴史に刻まなければならない。