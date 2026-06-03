Goal.com
ライブ
FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

レアル・マドリードが混乱する中、バルセロナを率いてラ・リーガ2連覇を達成したハンス・フリックが、同リーグの年間最優秀監督に選ばれた。

ハンジ・フリック
バルセロナ
ラ・リーガ

ハンス・フリックが2025-26シーズンラ・リーガ最優秀監督賞を受賞。バルセロナを2連覇に導いた。レアル・マドリードが混乱する一方で、史上最高のホーム戦績でシーズンを制した。

  • カタルーニャの強豪にとって歴史的な国内リーグ戦

    水曜日にラ・リーガが発表した公式声明によると、最終投票でフリック監督はヘタフェのボルダラス監督とビジャレアルのマルセリーノ監督を破り、最優秀監督に選ばれた。 フリック率いるバルセロナは94ポイントで優勝。95得点を挙げ、38試合で6敗のみ。ホーム19試合全勝は38試合制初の快挙だ。独自のプレースタイルも確立した。

    • 広告
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    欧州での不調にもかかわらず、驚くべき統計結果

    大局的に見れば、フリックはスペイン在任中に目覚ましい成績を残した。 今季は57試合を消化し、44勝3分10敗と高い勝率を誇る。国内では圧倒的な強さを示すものの、欧州では依然として苦戦している。チャンピオンズリーグではアトレティコ・マドリードに準々決勝で敗れ、2年連続でタイトルを逃した。それでも国内での支配力は揺るぎない。

  • 混乱するレアル・マドリードのシーズンを活用する

    バルセロナでのフリックの活躍は、最大のライバルであるレアル・マドリードの混乱によってさらに際立った。バルセロナが安定を享受する一方、レアルはロッカールームの対立などからタイトルを一つも獲得できなかった。 混乱はシャビ・アロンソ監督の半シーズンでの辞任で頂点に達し、後任のアルバロ・アルベロアも戦術的な改善をもたらせなかった。結果としてチームは無冠に終わり、今シーズンからジョゼ・モウリーニョの下で再出発を図る。

  • Deportivo Alaves v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    来シーズンは国内タイトル獲得に注力する

    フリック監督とチームは来季の準備前に十分に休養する。国内では圧倒的な強さを示すも、来シーズンの最大目標はチャンピオンズリーグ制覇だ。監督は国内の安定感を欧州の舞台でも示し、この時代を歴史に刻まなければならない。