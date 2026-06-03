バルセロナでのフリックの活躍は、最大のライバルであるレアル・マドリードの混乱によってさらに際立った。バルセロナが安定を享受する一方、レアルはロッカールームの対立などからタイトルを一つも獲得できなかった。 混乱はシャビ・アロンソ監督の半シーズンでの辞任で頂点に達し、後任のアルバロ・アルベロアも戦術的な改善をもたらせなかった。結果としてチームは無冠に終わり、今シーズンからジョゼ・モウリーニョの下で再出発を図る。