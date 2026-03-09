レアル・マドリードが次期監督候補として最終選考に残した人物の中に、米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノが含まれていると報じられている

スペインの強豪クラブは、バイエル・レバークーゼンをブンデスリーガ優勝に導いた実績で招聘された初年度指揮官シャビ・アロンソの下でシーズンを開始した。元レアル・マドリードMFであるアロンソは以前から監督候補と目されており、ブラジル代表監督に就任したカルロ・アンチェロッティの後任として今夏に招へいされた。

しかしアロンソの指揮はわずか数ヶ月で終わり、1月に解任された。クラブは別の元選手であるアルバロ・アルベロアを後任に据えた。アルベロアはこれまでユースチームの監督を務めており、報道によれば、この指揮官が職を維持するには予想を大きく上回る成果が必要とされるという。