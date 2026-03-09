Getty Images Sport
レアル・マドリードが次期監督候補として最終選考に残した人物の中に、米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノが含まれていると報じられている
マドリードの状況
スペインの強豪クラブは、バイエル・レバークーゼンをブンデスリーガ優勝に導いた実績で招聘された初年度指揮官シャビ・アロンソの下でシーズンを開始した。元レアル・マドリードMFであるアロンソは以前から監督候補と目されており、ブラジル代表監督に就任したカルロ・アンチェロッティの後任として今夏に招へいされた。
しかしアロンソの指揮はわずか数ヶ月で終わり、1月に解任された。クラブは別の元選手であるアルバロ・アルベロアを後任に据えた。アルベロアはこれまでユースチームの監督を務めており、報道によれば、この指揮官が職を維持するには予想を大きく上回る成果が必要とされるという。
ポチェッティーノが候補者
ESPN によると、ポチェッティーノは、クラブが今夏に向けて最終候補リストに挙げている監督の一人である。レアル・マドリードはさまざまな候補者を評価しており、この職は間違いなくこのスポーツの頂点であり、後継者候補は不足していない。
しかし、ポチェッティーノは、エスパニョールで選手として、また監督としてラ・リーガでの経験があるだけでなく、トッテナム、パリ・サンジェルマン、チェルシーなど、世界トップクラスのクラブでトップリーグでの実績も持っています。
アルゼンチン人監督は、米国代表監督在任中、ヨーロッパ復帰の噂が絶えず、特にワールドカップ後にトッテナムに復帰する可能性があるという報道が注目されていた。
米国男子サッカー代表チームの道筋
ポチェッティーノは、このワールドカップサイクルの最終段階に差し掛かっている。彼はサイクルの途中から米国代表チームに加わった。自国開催のワールドカップへ米国を導く任務を帯びており、その大会が間近に迫っている。
米国代表は3月にポルトガルとベルギーとの親善試合を戦い、ポチェッティーノ監督は5月24日にワールドカップの最終メンバーを発表する。その後、6月12日のパラグアイ戦（グループリーグ初戦）に先立ち、セネガルとドイツとの親善試合を戦う予定だ。
レアル・マドリードの次なる展開は？
レアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラで2位につけており、残り11試合を残して首位バルセロナに4ポイント差をつけている。しかしマドリードではチャンピオンズリーグに注目が集まっている。アルベロア率いるチームは水曜日から始まる決勝トーナメント1回戦の2試合制でマンチェスター・シティと対戦するからだ。
