クラブは公式声明で契約延長合意を発表。選手もSNSで歓迎を表明した。

クラブは「レアル・マドリードCFとアントニオ・ルディガーは契約延長に合意した。彼は2027年6月30日まで在籍する」と発表した。

ルディガーはXでこの投稿を共有し、「僕のクラブ 🤍🤍🤍」と綴った。