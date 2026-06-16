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レアル・マドリードが公式声明を発表し、アントニオ・ルディガーの去就が決まった。
レアル・マドリードが守備の要を確保
33歳のセンターバックが1年間の契約延長に合意し、2026-27シーズンも守備の要としてチームを支える。マドリードは、ベテランDFダニ・カルバハルとダヴィド・アラバの退団を受け、この元チェルシー選手を残留させたいと考えていた。当初2年契約を希望していたが、高齢選手には1年ごとの更新というクラブ方針を受け入れた。
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怪我に耐え、その粘り強さが報われた。
2022年にフリー移籍でレアル・マドリード加入以来、ルディガーは度重なる体調不良を乗り越え、ロッカールームのリーダーに成長した。慢性的な痛みに悩まされ、手術と専門治療のためロンドンへ渡った。それでも痛みに耐えてプレーし続けた彼のタフさは、クラブ幹部やファンからの評価を大きく高めた。
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モウリーニョとの再会は新たなスタートを切る機会となる
シーズン終盤に好調を取り戻し、コンディションの良さを示したルディガーは、苦境を乗り越えようとしている。威圧感のあるセンターバックは、新任のジョゼ・モウリーニョ監督の下でスタメンの座を確固たるものにするという試練に直面している。しかし、彼の当面の焦点は2026年ワールドカップと、土曜日に控えるドイツ対コートジボワールのグループリーグ次戦に向けられている。