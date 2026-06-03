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レアル・マドリードが今週「初の大型補強」をほのめかす中、フロレンティーノ・ペレス会長は会長選を控え支持集めに奔走している
ペレス、大型移籍で意欲を示唆
ペレス会長は週末の投票を前に、レアル・マドリードの財政力を示し、大型補強を発表する意向だ。同会長は『エル・エスパニョール』の取材に「木曜日に来シーズンに向けた最初の大型補強を発表する」と語った。 「私のスポーツプロジェクトは、最高の選手を獲得し、勝利を続けることだ」
新戦力の名前は明かさなかったが、報道ではリバプールのイブラヒマ・コナテとの交渉が進んでいる。 リヴァプール退団でフリーのKonateは、サンティアゴ・ベルナベウへの移籍が濃厚だ。さらに、同クラブはデンゼル・ダムフリーズの獲得も狙う。これは再選を目指す会長の第一弾発表とされ、今後も注目が集まる。
- AFP
20年ぶりの争われた選挙
今回の投票は、2006年以来初めてペレス会長に正式な対立候補が現れた歴史的な瞬間だ。 ペレスは過去5回無投票で当選したが、37歳の実業家エンリケ・リケルメが挑戦する。リケルメは、ラウル・ゴンサレスをスポーツディレクターに起用し、マンチェスター・シティのロドリを獲得すると公約している。
2000～2006年と2009年以降クラブを率い、世界屈指のタレントを招聘してきた実績を武器にペレスは反撃する。会長は、日曜の投票で未来を決める会員たちが、いまだビッグネームの獲得に最も反応すると踏んでいる。
さらに大物選手たちが加入し、新監督も就任予定
ペレス会長が会員投票前に明かそうとしているのは、新戦力の獲得だけではない。空席の監督ポストも重大な課題で、かつての顔がベンチに復帰するとの憶測が高まっている。ペレス会長は、2010～2013年に同クラブを率いたジョゼ・モウリーニョ氏がベルナベウに復帰すると報じられたことについて否定しなかった。
ペレス会長はインタビューで「まもなく新監督を発表する。日曜日までに候補者がさらに出てくるので心配ない」と語った。
これらの発言は、対立候補の抽象的な構想とは対照的に、来季の具体的な計画がすでに出来上がっていることを示す狙いだ。
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クラブの所有権と富をめぐる争い
今回の会長選はピッチ外のクラブ構造も揺るがしている。リケルメは、ペレスが提唱する「クラブ株式5％の外部売却」が会員所有制を脅かすと反対。一方ペレスは、この計画で「感情的な富」を世代を超えて受け取れる形にし、ファンに利益をもたらすと主張している。
「私がいる限り、マドリードは常に会員のものだ」とペレスは断言。「会員にはクラブの経済的富を所有してほしい。今は感情的富だけだ。その絆を強め、死後も受け継がせたい。そうすれば子供や家族に経済的富を相続できる。 実現方法は慎重に検討し、議論を行った上で、全会員投票で決定するつもりだ。」