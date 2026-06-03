レアル・マドリードが今週「初の大型補強」をほのめかす中、フロレンティーノ・ペレス会長は会長選を控え支持集めに奔走している

ペレス会長が会員投票前に明かそうとしているのは、新戦力の獲得だけではない。空席の監督ポストも重大な課題で、かつての顔がベンチに復帰するとの憶測が高まっている。ペレス会長は、2010～2013年に同クラブを率いたジョゼ・モウリーニョ氏がベルナベウに復帰すると報じられたことについて否定しなかった。

ペレス会長はインタビューで「まもなく新監督を発表する。日曜日までに候補者がさらに出てくるので心配ない」と語った。

これらの発言は、対立候補の抽象的な構想とは対照的に、来季の具体的な計画がすでに出来上がっていることを示す狙いだ。