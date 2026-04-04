レアル・マドリードがリーガで苦戦：アルベロアがマヨルカ戦で負傷退場、91分のムリキのゴールが決勝点に

試合のほぼ全編にわたり、マヨルカは1999年生まれのミッドフィルダー、マヌ・モルラネスが前半終了間際に先制点を決めたおかげでリードを守り続けた。 試合終了2分前、後半30分にフイセンの代役として投入されたエデル・ミリタオが同点ゴールを決めた。レアルが勝ち越しゴールを求めて総攻撃を仕掛ける中、91分に試合を決めたのは元ラツィオのFWヴェダト・ムリキだった。 今後数日間、スペインでは、来週火曜日のバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ戦を控え、アルベロア監督がヴィニシウス・ジュニアをベンチに留めた判断が議論を呼ぶかもしれない。このブラジル人選手は後半から出場し、先発のムバッペと共にブラヒム・ディアスが起用された。