スペインリーグ第30節の番狂わせは、マヨルカのエスタディ・デ・ソン・モイックスで起こった。アルゼンチン人選手マルティン・デミチェリスが所属するチームが、レアル・マドリードを2-1で下した。 ホームチームにとって、これは残留争いにおいて極めて重要な3ポイントとなった。この勝利により勝ち点は31となり、エルチェを抜き、降格圏（17位、3位下から2ポイント差）を脱出した。 レアル・マドリードは勝ち点69で2位を維持している。首位バルセロナとは4ポイント差だが、試合数は1試合少ない。今夜21時からは、チョロ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードのホームに遠征する。
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レアル・マドリードがリーガで苦戦：アルベロアがマヨルカ戦で負傷退場、91分のムリキのゴールが決勝点に
試合
試合のほぼ全編にわたり、マヨルカは1999年生まれのミッドフィルダー、マヌ・モルラネスが前半終了間際に先制点を決めたおかげでリードを守り続けた。 試合終了2分前、後半30分にフイセンの代役として投入されたエデル・ミリタオが同点ゴールを決めた。レアルが勝ち越しゴールを求めて総攻撃を仕掛ける中、91分に試合を決めたのは元ラツィオのFWヴェダト・ムリキだった。 今後数日間、スペインでは、来週火曜日のバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ戦を控え、アルベロア監督がヴィニシウス・ジュニアをベンチに留めた判断が議論を呼ぶかもしれない。このブラジル人選手は後半から出場し、先発のムバッペと共にブラヒム・ディアスが起用された。