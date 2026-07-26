レアル・マドリードがヤン・ディオマンデの大型移籍で合意、RBライプツィヒのスター選手はメディカルチェックを受ける予定。

移籍情報の権威ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードはRBライプツィヒとディオマンデについて1億ユーロを大幅に上回る移籍金で合意した。当初の約1億ユーロのオファーは拒否されていた。

ロマーノ氏はXで「速報：ヤン・ディオマンデがレアル・マドリードへ。今夜、RBライプツィヒと移籍金1億ユーロ超で合意。今週、ディオマンデはマドリードへ飛び、メディカルチェックと2031年6月までの契約締結を行う」と伝えた。







