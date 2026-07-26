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レアル・マドリードがヤン・ディオマンデの大型移籍で合意、RBライプツィヒのスター選手はメディカルチェックを受ける予定。
レアル・マドリードが大型契約を締結
移籍情報の権威ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードはRBライプツィヒとディオマンデについて1億ユーロを大幅に上回る移籍金で合意した。当初の約1億ユーロのオファーは拒否されていた。
ロマーノ氏はXで「速報：ヤン・ディオマンデがレアル・マドリードへ。今夜、RBライプツィヒと移籍金1億ユーロ超で合意。今週、ディオマンデはマドリードへ飛び、メディカルチェックと2031年6月までの契約締結を行う」と伝えた。
パリ・サンジェルマンが争いから撤退
この進展前、ディオマンデはパリ・サンジェルマンなど欧州クラブから強い関心を集めていた。しかしロマーノ氏によると、PSGは正式に獲得を断念した。
PSGは以前個人条件で合意していたが、財務と戦力バランスを優先し交渉から撤退。これにより、レアル・マドリードへの道が開けた。
降格から大物移籍への急成長
ディオマンデの台頭は目覚ましく、アーセナル、マンチェスター・シティ、リヴァプールも注目したが、1億ユーロを超えるオファーは躊躇した。
2024-25シーズン、彼はレガネスで6試合に先発し2得点を挙げたが、チームはラ・リーガから降格した。2025年、RBライプツィヒは2000万ユーロを支払い彼を獲得。ブンデスリーガでもすぐさま才能を示し、昨季は公式戦46試合で15得点を記録した。
- AFP
これからどうなるのでしょうか？
ディオマンデは今週マドリードに入り、メディカルチェックを経て2031年6月までの契約に正式にサインする見込みだ。手続きが完了次第、このフォワードはジョゼ・モウリーニョ監督率いるプレシーズン合宿に新チームメイトと合流する。ヴィニシウス・ジュニオールの去就が不透明なため、ディオマンデは来シーズンからすぐに重要な役割を担う可能性がある。
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