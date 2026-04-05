レアル・マドリードがマヨルカ戦で敗れた際、ヴィニシウス・ジュニオールとパブロ・マフェオの確執が再燃し、「ビーチボール」という皮肉が飛び交った

ヴィニシウスとマフェオの間の緊張関係は今に始まったことではないが、レアル・マドリードにとって悔しい結果に終わったこの日のソン・モイックスでの試合では、事態が個人的な対立へと発展した。ピッチに立ったわずか数分後、物議を醸したゴールキックの判定を巡り、このブラジル人ウインガーは宿敵との対立に巻き込まれた。ヴィニシウスがディフェンダーを股抜きでかわす華麗なプレーを披露すると、緊張は急速に高まり、スタンドからも即座に反応が起きた。

対立を恐れないマフェオは、レアル・マドリードのスター選手の華麗なプレーに対し、ヴィニシウスを嘲笑う「ビーチボール」というジョークで応酬した。この侮辱は、ブラジル人選手のバロンドール受賞逃しの悲劇に言及したものであり、クラブがパリでの授賞式をボイコットしたことで知られるこの件は、レアル・マドリードのロッカールーム内では依然としてデリケートな話題となっている。