AFP
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レアル・マドリードがマヨルカ戦で敗れた際、ヴィニシウス・ジュニオールとパブロ・マフェオの確執が再燃し、「ビーチボール」という皮肉が飛び交った
「ビーチボール」の挑発が復活
ヴィニシウスとマフェオの間の緊張関係は今に始まったことではないが、レアル・マドリードにとって悔しい結果に終わったこの日のソン・モイックスでの試合では、事態が個人的な対立へと発展した。ピッチに立ったわずか数分後、物議を醸したゴールキックの判定を巡り、このブラジル人ウインガーは宿敵との対立に巻き込まれた。ヴィニシウスがディフェンダーを股抜きでかわす華麗なプレーを披露すると、緊張は急速に高まり、スタンドからも即座に反応が起きた。
対立を恐れないマフェオは、レアル・マドリードのスター選手の華麗なプレーに対し、ヴィニシウスを嘲笑う「ビーチボール」というジョークで応酬した。この侮辱は、ブラジル人選手のバロンドール受賞逃しの悲劇に言及したものであり、クラブがパリでの授賞式をボイコットしたことで知られるこの件は、レアル・マドリードのロッカールーム内では依然としてデリケートな話題となっている。
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長年の確執
今回の出来事は、スペインで数シーズンにわたって続いている両者の確執における、最新の章に過ぎない。この確執は2021-22シーズンにまでさかのぼるもので、以前には「わだかまりは解消された」と報じられていたものの、両者の間に依然として確執が残っていることは明らかだ。 昨年、マヨルカの選手はインタビューで、もしボクシングのリングで対決することになれば、10秒でビニシウスをノックアウトできると冗談を飛ばしていた。今回の試合では、この心理戦がマヨルカに有利に働き、彼らは勝ち点3を手にした一方で、レアル・マドリードは傷をなめながら敗退を喫することとなった。
衝撃的な敗戦を受け、アルベロアは危機的状況に
サイドで激しい一騎打ちが繰り広げられる中、アルバロ・アルベロア監督率いるレアル・マドリードのシーズンは依然として低迷を続けていた。この敗戦により、首都のクラブはリーガ・エスパニョーラの優勝争いで大きな差をつけられることとなり、報道によれば、クラブ首脳陣のこの元ディフェンダーに対する信頼も揺らぎ始めているという。 ソン・モイックスでの痛手となった週末を経て、監督の去就は風前の灯となり、その統計データはますます厳しいものとなっている。国内タイトルが遠のく中、プレッシャーは完全に今後の欧州での戦いに移っている。
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チャンピオンズリーグでの巻き返しが必要だ
今、焦点はバイエルン・ミュンヘンとの一戦、チャンピオンズリーグ準々決勝という重大な一戦へと移らなければならない。クラブ首脳陣はすでに来季の監督候補を検討し始めているため、欧州最高峰の大会で勝ち進むことだけが、アルベロア監督の解任を免れる唯一の道となるだろう。ヴィニシウスとチームメイトたちにとって、今の課題は、その悔しさを原動力に変え、欧州の舞台でシーズンを救うような活躍を見せることにある。