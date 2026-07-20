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レアル・マドリードがマイケル・オリゼを獲得するには？ バイエルン・ミュンヘンのウインガーには2億ユーロ超の移籍金が噂されている。
透明性を最優先する
オリゼは、ペレス会長が今夏マドリードに招へいしたい選手として浮上している。ブンデスリーガで輝く24歳のウインガーは、すでにスター揃いの攻撃陣をさらに強化できると首脳陣は確信している。
ただし、レアルはプロとして冷静に対応する方針で、争奪戦には加わらないと明言している。『ムンド・デポルティーボ』によると、クラブはバイエルンと透明な対話を続け、正式な動きがあるたびに通知すると約束している。
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マドリードへの入札に向けた唯一の道
レアルが正式オファーを出すには、選手側の姿勢変化が不可欠だ。現状を打破できるのは、オリゼがバイエルンに「ベルナベウへ移籍したい」と明確に伝えることだけだ。その行動が見られるまで、レアルは表舞台に出ず、オリゼの現行契約と両クラブの関係を尊重する。
とはいえ、スペイン王者レアル・マドリードはわずかな可能性に門戸を開いている。オリゼとバイエルンの関係が悪化したり、彼が移籍を強く希望したりすれば、即座に動き出す用意がある。
2億ユーロの企業価値ハードル
この大型移籍の最大の障害は、元クリスタル・パレス所属の選手に付けられた巨額な評価額だ。ドイツのクラブは2億ユーロのオファーでも売却するつもりはないという。
ベルナベウのクラブ内では、今夏の移籍はほぼ不可能との現実的な見方が強まっている。バイエルンが交渉を拒否しているうえ、選手自身もミュンヘンでの生活に満足しており、交渉の道は極めて困難だ。フランスの一部報道では移籍に前向きとの声もあるが、スペインでは現状が膠着状態にあるという見方が主流だ。
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レアルは辛抱強く待つ
ドイツでは同選手が移籍を強行する可能性は低いとされ、バイエルン首脳陣は冷静だ。クラブはレアルの運営方針を理解しており、スペイン側から「裏切り」はないと見込んでいる。
レアルとバイエルンの関係は現在「完璧」とされ、ベルナベウ側も1件の移籍で絆を損ないたくない。オリゼが最優先ターゲットでも、クラブは敬意を重んじる方針を貫き、バイエルンの背後で密かに動いたり強引な手段を用いたりするつもりはない。そのため、バイエルン首脳陣も冷静に構えている。
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