レアル・マドリードがマイケル・オリゼを獲得するには？ バイエルン・ミュンヘンのウインガーには2億ユーロ超の移籍金が噂されている。

レアルが正式オファーを出すには、選手側の姿勢変化が不可欠だ。現状を打破できるのは、オリゼがバイエルンに「ベルナベウへ移籍したい」と明確に伝えることだけだ。その行動が見られるまで、レアルは表舞台に出ず、オリゼの現行契約と両クラブの関係を尊重する。

とはいえ、スペイン王者レアル・マドリードはわずかな可能性に門戸を開いている。オリゼとバイエルンの関係が悪化したり、彼が移籍を強く希望したりすれば、即座に動き出す用意がある。