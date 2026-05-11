レアル・マドリードがベンフィカの監督と初会談を計画する中、ジョゼ・モウリーニョが同クラブに求める重要な条件は2つだ。

ベンフィカでの生活が落ち着き、古巣からの関心も認識しているモウリーニョは、すでに現チームを分析している。2度目の指揮を執る条件は2つある。

1つ目は、補強戦略や移籍活動への影響力だ。

報道によると、彼は具体的な選手名よりも補強ポジションについて大きな発言権を望んでいる。現在、チームはいくつかのポジションでバランスを欠くと考えている。最初の在任中、彼はルカ・モドリッチ、メスト・エジル、サミ・ケディラの獲得に尽力し、今回も同様の権限で戦力バランスを修正したいとしている。



