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レアル・マドリードがベンフィカの監督と初会談を計画する中、ジョゼ・モウリーニョが同クラブに求める重要な条件は2つだ。
メンデスがマドリード首脳陣と対話を開始
マドリードはモウリーニョの招へいに向け準備を進めている。アルベロア体制が終盤に差し掛かる中、クラブ首脳はチームに競争力と価値観を取り戻す最適任者として同監督を候補に挙げた。
AS紙によると、交渉は初期段階ながらすでに始動。ジョルジェ・メンデス氏を通じてクラブとモウリーニョ氏の初期協議が行われ、再契約の地固めが進む。
ただし、スペインとポルトガルのリーグ戦が終了するまでは協議は本格化しない見込みだ。
- AFP
譲れない2つの要求
ベンフィカでの生活が落ち着き、古巣からの関心も認識しているモウリーニョは、すでに現チームを分析している。2度目の指揮を執る条件は2つある。
1つ目は、補強戦略や移籍活動への影響力だ。
報道によると、彼は具体的な選手名よりも補強ポジションについて大きな発言権を望んでいる。現在、チームはいくつかのポジションでバランスを欠くと考えている。最初の在任中、彼はルカ・モドリッチ、メスト・エジル、サミ・ケディラの獲得に尽力し、今回も同様の権限で戦力バランスを修正したいとしている。
階層構造を尊重する
ベンフィカの監督が挙げた2つ目の条件は、クラブの内部体制に関するものだ。彼はスポーツ部門の全面刷新を求めないものの、指導陣の権限と自律性を厳格に尊重するよう強く求めている。
トップチームには自分の色を反映させ、ロッカールームの安定を乱す外部介入を許さない。
これは、ヴィニシウス・ジュニオールと前監督シャビ・アロンソの間に生じた緊張など、今シーズン起きた摩擦を回避したいという思いから来ている。彼は、スポーツ部門で監督の指示が絶対的に通る、団結した環境を求めている。
- AFP
復帰条項は復帰への明確な道筋を示す
ベンフィカは監督に契約延長を提示し残留を模索しているが、レアル・マドリードの誘いは依然として大きい。契約には具体的な条項があり、移籍のスケジュールも明確だ。
報道によると、ベンフィカの今季最終戦から10日以内に契約が成立すれば、違約金わずか300万ユーロで移籍できる条項があるという。このため、フロレンティーノ・ペレス会長率いるマドリード経営陣には、期間は限られるものの、財政的負担の少ない獲得機会が与えられている。