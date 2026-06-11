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レアル・マドリードがベルナルド・シルバにオファー。ジョゼ・モウリーニョ監督は、バルセロナやアトレティコ・マドリードに先んじてマンチェスター・シティのスター獲得を強く推進している。
ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードを率いる
レアル・マドリードは、マンチェスター・シティを退団したMFシルバ（31）に正式オファーを出し、獲得競争に参入した。新監督に就任する同郷のモウリーニョは、チーム再建のためシルバの獲得を強く望んでいる。
移籍専門記者ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、交渉は最終段階に近づいている。バルセロナが有利とされていた流れに急展開だ。モウリーニョの下でスペイン巨人へ加入する魅力が、シルバの判断を迷わせている。
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バルセロナの長い優位性が脅かされている。
ここ数カ月、バルセロナがシルバの移籍先として有力視されていた。クラブは年明けにマンチェスター・シティ退団のキャプテンと大筋合意、選手も減俸を承諾して移籍へ前向きだった。しかしレアル・マドリードが正式に介入し、バルサの優位は揺らぎ始めた。
代理人のホルヘ・メンデスは、シルバが決断前に時間をかける意向を示していたが、フロレンティーノ・ペレス会長の介入でクラシコ対決が再燃した。アトレティコ・マドリードが関心を保ち、ガラタサライが好条件の3年契約を提示したと報じられるも、選択肢は現時点でラ・リーガの2強に絞られた。
シティの時代が終わる
31歳の彼は、ペップ・グアルディオラ監督の下で9年間活躍し、クラブのレジェンドとしてエティハド・スタジアムを去る。プレミアリーグ6回、チャンピオンズリーグ1回など、合計20のタイトルを獲得した。
彼は先週、次の所属先は2026年W杯後に「本当に自分を愛してくれるチーム」を選ぶと語った。
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ワールドカップ後に決定見込み
シルバは現在、北米開催のワールドカップにポルトガル代表として集中しており、クラブの雑音が代表パフォーマンスに影響するのを許さないとしている。メンデス氏は今月初め、クライアントが大会後に去就を決めることを明かし、移籍騒動はまだ予断を許さない。