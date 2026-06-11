レアル・マドリードがベルナルド・シルバにオファー。ジョゼ・モウリーニョ監督は、バルセロナやアトレティコ・マドリードに先んじてマンチェスター・シティのスター獲得を強く推進している。

ここ数カ月、バルセロナがシルバの移籍先として有力視されていた。クラブは年明けにマンチェスター・シティ退団のキャプテンと大筋合意、選手も減俸を承諾して移籍へ前向きだった。しかしレアル・マドリードが正式に介入し、バルサの優位は揺らぎ始めた。

代理人のホルヘ・メンデスは、シルバが決断前に時間をかける意向を示していたが、フロレンティーノ・ペレス会長の介入でクラシコ対決が再燃した。アトレティコ・マドリードが関心を保ち、ガラタサライが好条件の3年契約を提示したと報じられるも、選択肢は現時点でラ・リーガの2強に絞られた。